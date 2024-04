"STREPI DA ĆE JOJ I ON POBEĆI": Tejlor Svift strahuje za svog SADAŠNJEG DEČKA, a evo zbog čega planetarna zvezda NEMA MIRA (FOTO)

Prema izvorima bliskim Tejlor Svift, ova planetarno poznata pevačica koja je u vezi s Trevisom Kelcom navodno "postaje nervozna" zbog mogućnosti da njena veza s NFL zvezdom pođe po zlu ili da se on prepadne od silne pažnje i slave.

Ona želi srećan kraj s Trevisom - rekao je izvor za Page Six te dodao kako je Tejlor zabrinuta da "ne urekne nešto".

foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Izvor kaže da se zvezda Kanzas Siti Čifsa dobro snalazi u centru pažnje - vodi vlastiti podkast, a učestvovao je i u vlastitoj TV emisiji za spajanje parova, u stilu emisija poput "Gospodina Savršenog", no Sviftin nivo slave može biti zastrašujuća za bilo koga.

foto: Tammy Ljungblad / Newscom / Profimedia

- Trevis je itekako poznat, ali nikad pre nije izlazio s nekom slavnom osobom. Uz to, Tejlor je jedna od najpoznatijih žena na svetu. Trenutno on uživa u svemu i ona se nada da će tako i ostati - kazao je insajder i dodao da Svift naglašava da se "ne plaši slave, već učestalosti izlaganja javnosti, a to može biti umarajuće".

foto: Valerie Macon / AFP / Profimedia

Sada, kada je Svift izdala najnoviji album "The Tortured Poets Department", situacija je još intenzivnija. Izvor tvrdi da se Svift, kao i svi umetnici, verovatno oseća "ranjivo" nakon što objavi svoju muziku, posebno nakon rada na albumu poput ovog.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

S druge strane, Svift je poznatija nego ikad pre i to se baš poklopilo s vezom s Kelcom.

Par je prvi put izašao u javnost kada je ona prisustvovala fudbalskoj utakmici 24. septembra usred svoje svetske turneje "Eras", koja je trajala godinu i po dana. Osim toga, 34-godišnji Kelc je osvojio i Super Bol, a njihova veza je završila na bezbroj naslovnica tabloida i portala.

foto: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Svega par nedelja nakon što su prvi put viđeni zajedno, raznim je epitetima opisivao svoju novu devojku pa je otkrio i da je pop zvezda "urnebesno smešna" i "genijalna". Ono što je možda još bitnije jeste da dele iste stavove, a jedan od njih je koliko cene porodicu.

- Svi znaju da sam ja porodičan čovek. Njen tim je njena porodica. Njena porodica radi na puno stvari oko turneje, marketinga, prisutni su. Zato mislim da ona neguje porodične vrednosti kao i ja - objasnio je dvostruki osvajač Super Bola.

( Kurir.rs / Page Six / Jutarnji.hr / T.B. )

