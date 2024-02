ZAŠTO JE SVET POLUDEO ZA TEJLOR SVIFT? Lepa pevačica stekla OGROMNU SLAVU, a iza svega se krije jedan PSIHOLOŠKI FENOMEN

Zašto je svet lud za Tejlor Svift? Ovo je ono što su naučnici pokušavali da istraže u okviru studije za PLOS One. Zaključili su da je razlog to što je – svuda.

Što više Tejlor i njena muzika okružuju naš svakodnevni život, to nam se više sviđa. To je psihološki fenomen poznat kao "efekat pukog izlaganja". Studije koje su uključivale televizijske reklame su pokazale da gledaoci sve više preferiraju proizvode koje najčešće vide na ekranu, odnosno one čije reklame najčešće vide.

foto: Billy Bennight / ADMedia / Profimedia

Izgleda da je ista stvar i sa muzikom. U studiji objavljenoj u PLOS One, učesnici su bili podvrgnuti testovima snimanja kako bi videli koje vrste muzike aktiviraju sistem nagrađivanja mozga. Istraživači su otkrili da ljudi koji su slušali muziku koja im je bila poznata imaju veću verovatnoću da im se upali centar za zadovoljstvo u mozgu od onih koji su slušali muziku za koju su samo tvrdili da im se sviđa.

- Čini se da je prepoznavanje ključni faktor u emocionalnoj uključenosti slušaoca u muziku - zaključuje se u studiji.

Zarazna muzika Drugi razlog za popularnost ove 34-godišnjakinje, prema istraživačima, jeste to što su njene pesme zarazne. Studija iz 2017. koju je sprovela Američka psihološka asocijacija otkrila je da upečatljive pesme uključuju „melodične prelomne tačke“ između različitih delova pesme. Istraživači primećuju da, u Tejlorovom slučaju, ona često koristi melodije jedne note u određenim delovima svojih pesama koje se zatim polako nagomilavaju.

foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Lingvisti, pak, kažu da je ključan način na koji se poigrava jezikom – i u stihovima i u stvaranju narativa. Sviftova svojim fanovima ostavlja malo „nagoveštaja” koji otkrivaju detalje o njoj i njenim projektima, što stvara posebnu vrstu veze. Šta god da je razlog, jedno je sigurno - Svift je trenutno najveća zvezda na svetu i izgleda da će potrajati.

(Kurir.rs/Index.hr/A.G.)

