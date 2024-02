BIJONSIN MUŽ NIJE JEDINI KOJI JE HISTERISAO JER ONA NIJE DOBILA NAGRADU: Evo koji muškarac je napravio JOŠ VEĆI SKANDAL zbog toga

Producent i muzičar Džej Zi zamerio je sinoć na dodeli Gremija u Los Anđelesu što njegova supruga Bijonse nije do sada dobila priznanje za najbolji album iako ima čak 32 ovakve nagrade. Poručio je da je iskren kada je nervozan, a govorom je uznemirio fanove Tejor Svift koja je trijumfovala upravo u ovoj kategoriji i to četvrti put, kao prva osoba u istoriji kojoj je to pošlo za rukom.

foto: Valerie Macon / AFP / Profimedia

Fanovi Tejlor Svift kažu da Džej Zi kao da želi da izazove sukobe između Bijonse i ove pevačice koje su inače u dobrim odnosima, a čak se šuška i da će kraljica Bi gostovati na novom albumu američke miljenice (Svift je sinoć najavila nove pesme).

foto: Valerie Macon / AFP / Profimedia

Ruku na srce, Džej Zi se obrušio na žiri dodele Gremi nagrada iako bi indirektno mogao da pokrene "rat" fanova dve muzičke zvezde.

Potezom na dodeli Gremija podsetio je na Kanjea Vesta koji je 2009. na dodeli MTV VMA nagrada negodovao što Bijonse nije pobedila u kategoriji za najbolji spot pa je izašao na scenu, uzeo mikrofon pobednici Tejlor Svift i rekao: "Bijonse zaslužuje tu nagradu".

Upravo to podsećanje jako je sporno za obožavaoce Svift koje je u veoma lošim odnosima sa Vestom. A Bijonse je branila i Adel pre više godina na Gremiju polomivši osvojenu nagradu za najbolji album kako bi deo dala kraljici Bi koja izgleda ima najviši status u muzičkoj industriji, prema mišljenju i želji njenog muža, Vesta i Adel.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

00:36 Zelenski se oglasio video porukom na dodeli Gremi nagrada: Zatražio podršku u pričanju priče o ruskoj invaziji na Ukrajinu