OPRU VINFRI VIŠE NIKO NE MOŽE DA PREPOZNA: Zbog ovih prizora je "razapeli", a struk joj SVE TANJI! Prepolovila se, ali BUKVALNO

Opra Vinfri bila je jedna od prezenterki na ovogodišnjoj dodeli nagrada Gremi u Los Anđelesu. Velika zvezda popela se na binu u crnoj šljokičastoj haljini koja je istakla njenu vitku figuru.

Uprkos tome što je pre nekoliko dana napunila 70 godina, Opra izgleda fantastično, a osim duge guste crne kose, posebno je istakla svoju liniju nakon drastičnog gubitka kilograma.

foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

S tim se borila više od decenije i insistirala je na tome da njeno dramatično mršavljenje nije rezultat uzimanja lekova poput Ozempika ili Vegovaja, koji se sve više zloupotrebljavaju u tu svrhu.

"Ne znam postoji li još jedna javna osoba čija je borba s težinom toliko iskorišćena kao moja. Jedna od stvari zbog kojih sam se toliko stidela, pa čak i kad sam prvi put čula za lekove za mršavljenje, u isto vreme sam prolazila kroz operaciju kolena i razmišljala - moram ovo da učinim sama jer ako uzmem te lekove, to će biti lakši izlaz iz svega. Postoji deo mene koji oseća da to moram da učinim na teži način, da moram da nastavim da se penjem po planinama, moram da nastavim da patim i moram to da uradim tako jer ću inače nekako prevariti samu sebe", izjavila je tada i dodala da joj je jednostavno muka od ideje da je osoba koja je toliko godina bila sramoćena u vezi s izgledom svog tela.

foto: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia

Opra je rekla i da je svesna razlike u tome kako se prema njoj postupa, s obzirom na to da je ceo život vodila borbu s kilogramima.

"Ovo je svet koji je zauvek posramio ljude zbog prekomerne težine i svi mi koji smo ga proživeli znamo da vas ljudi jednostavno tretiraju drugačije, jednostavno to tako rade. A ja sam Opra Vinfri i znam sve što dolazi s tim i drugačije me tretiraju", poručila je.

foto: Michael Tran / AFP / Profimedia

Podsetimo, već decenijama ime Opra Vinfri najpoznatije je voditeljsko ime na svetu.

Njena emisija ''Oprah Show'' emitovao se od 1986. do 2011. godine, i to punih 25 sezona. Tako je stekla stotine poznatih prijatelja i odradila je neke od najpoznatijih intervjua ikad.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr/ L. S)

