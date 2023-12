ZAVIRITE U LUKSUZNU VILU OPRE VINFRI VREDNU 50 MILIONA: Na svaki detalj je mislila, a evo koja boja preovladava (VIDEO)

Voditeljka i medijska mogulka Opra Vinfri tokom svoje uspešne karijere zaradila je milijarde dolara, a poznato je da živi u luksuznoj kući u Montekitu koja vredi 50 miliona dolara.

U novom snimku koji je objavila na Instagramu Opra je pokazala delić svog luksuznog doma, tačnije kuhinju, u kojoj je za nju jedna mlada koktel-majstorica pripremala koktele ljubičaste boje.

Njena kuhinja uređena je u belom tonu, a osim ormarića bele boje pomalo rustikalnog izgleda, pažnju krade i drveni kuhinjski element na kom se nalazi limena duboka sudopera i srebrna slavina.

Vinfri je već jednom podelila i video iz svog dnevnog boravka u kom se nalazi velika polica s knjigama, a sve je uređeno u svetlijem tonu.

Inače, Opra je nedavno na crvenom tepihu iznenadila svojim izgledom nakon velikog gubitka kilograma. S tim se borila više od decenije i insistirala na tome da njeno dramatično mršavljenje nije rezultat uzimanja lekova poput ozempika ili vegovija, koji se sve više zloupotrebljavaju u tu svrhu.

"Ne znam postoji li još jedna javna osoba čija je borba s težinom toliko iskorišćena kao moja. Jedna od stvari zbog kojih sam se toliko stidela, pa čak i kad sam prvi put čula za lekove za mršavljenje, u isto vreme sam prolazila kroz operaciju kolena i razmišljala - moram ovo da uradim sama jer ako uzmem te lekove, to će biti lakši izlaz iz svega. Postoji deo mene koji oseća da to moram da učinim na teži način, da moram da nastavim da se penjem po planinama, moram da nastavim da patim i moram to da uradim tako jer ću inače nekako prevariti samu sebe", izjavila je tada i dodala da joj je jednostavno muka od ideje da je osoba koja je toliko godina bila sramoćena u vezi s izgledom svog tela.

foto: Michael Tran / AFP / Profimedia

Podsetimo, već decenijama ime Opra Vinfri najpoznatije je voditeljsko ime na svetu. Njen šou ''Oprah Show'' emitovao se od 1986. do 2011. godine, i to punih 25 sezona. Tako je stekla stotine poznatih prijatelja i odradila je neke od najpoznatijih intervjua svih vremena.

