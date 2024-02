"TOLIKO ME JE BIČEVALA DA SAM KRVARILA" Silovana sa 9 godina, sa 14 ostala TRUDNA, a danas je jedna od NAJMOĆNIJIH ŽENA NA SVETU

Legendarna voditeljka Opra Vinfri napunila je ovih dana 70 godina.

Medijska zverka rođendan je provela aktivno, ako je suditi prema njenim objavama na društvenim mrežama.

"Slavim 70. trčeći po plaži. Hvala vam za svu rođendansku ljubav", poručila je Opra uz video u kom trči s prijateljicom i čupavim belim psom.

Opri su na društvenoj mreži rođendanske čestitke uputili njena najbolja prijateljica Gejli King, glumica Vajola Dejvis, glumac Tajler Peri i mnoge druge poznate osobe i brojni obožavatelji.

Vinfri je ranije otkrila da oseća pritisak oko proslave 70. rođendana zbog prijatelja koji žele da joj kupe nešto veliko.

"Žele da mi kupe nešto posebno, organizuju večeru, žurku ili svečani ručak, odlazak u spa, na planinarenje, u rezort ili na meditaciju u Nepal. Ja sam o svemu tome razmislila, sve uzela u obzir, i na kraju sam poslušala preporuku prijatelja koji mi je rekao: 'previše si blagoslovena da bi se stresirala. Uživaj u blagodatima svog izvanrednog života'", napisala je na svojoj stranici OprahDaily.

Iako je danas među najbogatijim ljudima na svetu i na bankovnom računu ima milijarde dolara, Opra je imala trnovit put do uspeha.

Rođena je 29. januara 1954. kao Opra Gejl Vinfri u seoskom području američke države Misisipi i odrastala je u siromaštvu. Njena majka Vernita Li rodila ju je s 18 godina, nakon čega je otišla da radi u Milvokiju i ostavila ju je na čuvanje baki Heti Mej Li, koja ju je tukla.

"Išla sam do bunara po vodu i nosila je u kanti. Baka je kroz prozor videla da se igram s prstima u vodi i to joj se nije svidelo. Izbičevala me toliko jako po leđima da sam imala masnice koje su krvarile", ispričala je voditeljka tokom gostujućeg predavanja na univerzitetu Ball State 2012. godine.

"Zatim se uzrujala i jer sam svoju nedeljnu haljinu uprljala krvlju i opet me istukla", dodala je.

Kada je imala samo 9 godina, silovao ju je njezin 19-godišnji rođak dok je čuvala svog polubrata Džefrija i polusestru Patriciju. Nakon toga ju je odveo na sladoled i naterao da čuva njihovu tajnu.

Opra je dugo ćutala o seksualnom napastovanju koje je kasnije doživela i od porodičnih prijatelja i od svog ujaka, zbog čega je i s 13 godina je pobegla od kuće.

Kada je imala 14 godina, saznala je da je trudna. Trudnoću je uspevala da krije od porodice do sedmog meseca. Istog dana kada je svom ocu Vernonu saopštila vest dobila je preuranjene trudove rodila je dečaka, ali on je nakon nekoliko nedelja preminuo.

Život joj se okrenuo nabolje kada je počela da vodi emisiju na lokalnoj televiziji u Čikagu u januaru 1984. godine. Gledanost je naglo rasla pa je dobila je priliku za novi tok šou, koji se emitovao na celom prostoru SAD od 8. septembra 1986. godine i nazvan je "Oprah Show". Šou je potrajao do 2011. godine, odnosno punih 25 sezona. Ugostila je neke od najvećih svetskih zvezda, stekla stotine poznatih prijatelja i odradila neke od najpoznatijih intervjua, uključujući i onaj s princem Harijem i Megan Markl.

Zbog svega navedenog Opra je već decenijama najpoznatije voditeljsko ime na svetu, svoju publiku je često znala da nagrađuje i vrednim poklonima, a posebno je ostala upamćena epizoda u kojoj je podelila čak 276 novih automobila.

Tokom godina je imala nekoliko dužih i kraćih romansi i avantura, a od davne 1986. godine ljubi samo jednog - Stedmana Grejema. Vereni su od 1992. godine, ali nikada nisu stali pred oltar i nisu dobili decu.

