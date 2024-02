NI GREMI NAGRADE NISU PROŠLE BEZ SKANDALA: Tejlor Svift ušla u istoriju, a onda se desio NEVIĐENI INCIDENT, a ovo su dobitnici

U Los Anđelesu je sinoć održana 66. dodela najprestižnijih muzičkih nagrada na svetu - Gremi. Kao što je i bilo predviđano najveći broj nagrada osvojile su žene.

Tejlor Svift je za svoj album "Midnights" osvojila prestižnu nagradu Gremi u kategoriji album godine, što joj je donelo četvrtu pobede u toj kategoriji tokom karijere, a to je najveći broj što je jedan izvođač ikada osvojio.

Sviftova je takođe osvojila nagradu za najbolji pop vokalni album i iznenadila je publiku tokom svog govora na prijemu najavivši da će svoj sledeći album, "The Tortured Poets Department", objaviti 19. aprila.

SZA je imala najviše nominacija od svih izvođača ove godine sa devet, uključujući nagrade za album godine, ploču godine i pesmu godine. Sinoć je ponela nagradu za pobedu za najbolju R&B pesmu i najbolji album.

Majli Sajrus je osvojila nagradu za ploču godine za „Flovers“, a Bili Ajliš je osvojila za pesmu godine za „Vhat Vas I Made For? ”.

Dobitnik za najbolji rep album je Killer Mike, koji je i uhapšen.

Dama čije je prisustvo imalo posebnu pažnju bila je Selin Dion. Njoj je dodeljena čast da uruči nagradu za album godine tokom 66. dodele Gremi nagrada. Selin je izgledala raskošno u beloj haljini, ogrnuta, braonkastim kaputom, a njena kosa ošišana na paž činila ju je posebno stilizovanom.

Skandal na dodeli Gremija

Čuveni reper Killer Mike (Kiler Majk), čije pravo ime je Majkl Render, odveden je sa lisicama na rukama iz Crypto.com Arene tokom dodele Gremi nagrada, i to pošto je primio tri nagrade na sinoćnjoj ceremoniji. On je, piše NY Post, uhapšen posle navodnog fizičkog obračuna sa članom tima obezbeđenja na ceremoniji. Na snimku koji je na X objavio novinar Hollywood Reportera Kris Gardner, vidi se kako Majk (48) hoda kroz arenu, a prate ga dva policajca i još nekoliko ljudi u odelima.

Evo i liste dobitnika Gremi nagrada:

ALBUM GODINE

Tejlor Svift - "Midnights"

PLOČA GODINE

Majli Sajrus - "Flowers"

PESMA GODINE

Bili Ajliš - "What Was I Made For?"

NAJBOLJI NOVI IZVOĐAČ

Viktorija Mone

NAJBOLJI POP ALBUM

Tejlor Svift - "Midnights"

NAJBOLJE POP SOLO IZVOĐENJE

Majli Sajrus - "Flowers"

NAJBOLJI POP DUO/GRUPA NASTUP

SZA Featuring Fibi Bridžers - "Ghost in the Machine"

PROIZVOĐAČ GODINE, NEKLASIČAN

Džek Antonof

TEKSTOPISAC GODINE, NEKLASIČAN

Teron Tomas

NAJBOLJI REP ALBUM

Killer Mike - "Michael"

NAJBOLJI REP PERFORMANS

Killer Mike ft. André 3000 - "Scientists & Engineers"

NAJBOLJI KANTRI ALBUM

Lejni Vilson - "Bell Bottom Country"

NAJBOLJI KANTRI SOLO PERFORMANS

Kris Stejplton - "White Horse"

NAJBOLJI ROK ALBUM

Paramore - "This Is Why"

NAJBOLJI ROK PERFORMANS

Boygenius - "Not Strong Enough"

NAJBOLJI R&B ALBUM

Viktorija Mone - "Jaguar II"

NAJBOLJI R&B PERFORMANS

Koko Džons - "Internacionalna medicinska pomoć"

NAJBOLJI ALBUM, ALTERNATIVNA MUZIKA

Boygenius - "The Record"

NAJBOLJI PERFORMANS, AFRIČKA MUZIKA

Tajla - "Water"

NAJBOLJA PESMA ILI SAUNDTREK ZA VIZUELNE MEDIJE (UKLJUČIJE FILM I TELEVIZIJU)

"Oppenheimer", LudVig Joranson, kompozitor

