"MALTRETIRA JE OD KAD JE IMALA 19 GODINA" Deceniju i po kasnije još mu je na METI: Prvo pokazao njenu GOLU SLIKU, a sad je VREĐA

Kanje Vest je na udaru kritike zbog toga što je ime Tejlor Svift uključio u svoju novu pesmu „Carnival“ sa njegovog nedavno objavljenog albuma „Vultures“, prenosi Dejli mejl.

Naravno, fanovi popularne pevačice na ovo nisu mogli da odćute, pa su repera optužili da je zaglavljen u prošlosti i da je „opsednut” pevačicom.

- Napravio sam šest Tejlor Svift (Ha), Otkad sam imao Roli na zglobu (Ha), ja sam novi Isus, kučko (Ha), ja pretvaram vodu u šapmanjac (Ha) - stihovi su u kojima je pomenuo obožavani pevač.

foto: Khrome / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Uzimajući u obzir njegovu dobro dokumentovanu istoriju uznemiravanja pevača, hiljade fanova su počele da intervenišu na X. "Kanje maltretira Tejlor od njene 19. Kada će prestati?", "Nije li Kanje umoran od problema? Muka mi je od njega, iskreno", "Znaš da Kanje Vest očajnički želi da se priča o njemu. On zna da privlači pažnju samo kada pomene Tejlora ili njegovu bivšu Kim Kardašijan. To je tužno Kanje, iskreno", komentarišu fanovi.

Reper je ranije pomenuo pevačicu u svojoj pesmi "Famous" iz 2016.

- Za sve moje kurve sa South Side-a koje me najbolje poznaju/ Osećam se kao da ja i Tejlor možda još uvek imamo seks/ Zašto? Napravio sam tu k*čku slavnom - stihovi su od pre osam godina.

Tada je pevačica dala do znanja da je uvređena stihovima njegove pesme. Snimak je takođe bio problematičan jer je na njemu prikazana gola Svift koja leži u krevetu pored njega, zajedno sa nizom drugih poznatih ličnosti. Iako je Kanje pozvao Svift da traži dozvolu da koristi njeno ime, ona nije odobravala korišćenje njenog imena u ovom kontekstu.

foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com / PA Images / Profimedia

Tada je Kim Kardašijan uredila telefonski razgovor i podelila ga, a Sviftova je mnogo patila zbog tih laži, rekla je ona. Međutim, prva svađa između Kim i Kanjea sa Svift je počela 2009. godine kada je pevačica primala nagradu na „MTV Video Music Awards” za najbolji ženski video.

Dok je pevačica držala govor, Kanje je skočio na binu i rekao da se raduje zbog nje, ali da Bijonse ima najbolji spot svih vremena. U pokušaju da ublaži napetost, Bijonse je kasnije pozvala Svift na scenu kada je osvojila spot godine za "Single Ladies (Put a Ring on It)" i omogućila mladoj pevačici trenutak u centru pažnje. Neprijatna situacija dogodila se i na dodeli nagrada „VMA” 2015. godine, a onda je krenula prozivka u pesmama, koja, očigledno, traje do danas.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/A.G.)

Bonus video:

03:00 REPER CUNAMI EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Počelo je usred nastupa, SRUŠENA JE CELA BINA! Potom šokirao: Evo šta se desilo sa ljudima