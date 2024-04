ZBOG ALBUMA KOJI JE IZAŠAO PRE NEKOLIKO SATI NASTALA HISTERIJA NA MREŽAMA: Već kažu da će biti jedan od najuspešnijih U ISTORIJI

Objavljen je novi album Tejlor Svift pod naslovom "The Tortured Poets Department". Pesme su se na striming servisima pojavile tačno u ponoć po američkom vremenu, odnosno pre par sati po srednjoevropskom.

Na albumu se nalazi 16 pesama (i još četiri bonus pesme, po jedna na četiri ekskluzivna vinilna izdanja), među kojima su i saradnje s Postom Maloneom i Florence and the Machine. Na pesmama je s Tejlor radio i Aron Desner iz "The Nationala" i njen dugogodišnji saradnik Džek Antonof.

Iako su pesme izašle tek pre nekoliko sati, neke su već skupile preko 100.000 pregleda. Čini se da je trenutno najpopularnija pesma "The Tortured Poets Department", koja je već skupila 250.000 pregleda na Jutjubu. Na društvenim mrežama je, naravno, nastao haos. Društvena mreža X je već puna reakcija.

"Ovo će mi verovatno biti najbolji dan u ovoj godini. Hvala ti, Tejlor", "Već obožavam ovaj album, mnogo mi je bolji nego Midnights", "Ma ovo je remek-delo", "Ovaj album je ispao bolji nego što sam se nadala", "Hejteri nemaju ukusa, ovaj album je odličan", neki su od komentara na društvenoj mreži.

Predviđa se ogroman uspeh

Tejlor Svift je ovaj album najavila na ovogodišnjim Gremijima u februaru.

Očekuje se da će album u nedelju dana od izlaska ostvariti broj od 2 miliona prodatih primeraka, što bi moglo da znači da će ovaj album biti jedan od najuspešnijih svih vremena.

The Tortured Poets Department is a fucking MASTERPIECE 😭 And "I can Do It with a Broken Heart" is a BANGER!!! — Lucas (@_ultraviolento_) April 19, 2024

Spisak pesama izgleda ovako:

Fortnite (feat. Post Malone) 3:48 (Taylor Swift, Jack Antonoff, Austin Post) The Tortured Poets Department 4:53 (Taylor Swift, Jack Antonoff) My Boy Only Breaks His Favorite Toys 3:23 (Taylor Swift) Down Bad 4:21 (Taylor Swift, Jack Antonoff) So Long, London 4:22 (Taylor Swift, Aaron Dessner) But Daddy I Love Him 5:40 (Taylor Swift, Aaron Dessner) Fresh Out the Slammer 3:30 (Taylor Swift, Jack Antonoff) Florida!!! (feat. Florence + the Machine) 3:35 (Taylor Swift, Florence Welch) Guilty as Sin? 4:14 (Taylor Swift, Jack Antonoff) Who’s Afraid of Little Old Me? 5:34 (Taylor Swift) I Can Fix Him (No Really I Can) 2:36 (Taylor Swift, Jack Antonoff) loml 4:37 (Taylor Swift, Aaron Dessner) I Can Do It With a Broken Heart 3:38 (Taylor Swift, Jack Antonoff) The Smallest Man Who Ever Lived 4:05 (Taylor Swift, Aaron Dessner) The Alchemy 3:16 (Taylor Swift, Jack Antonoff) Clara Bow 3:36 (Taylor Swift, Aaron Dessner)

Bonus pesme: The Manuscript, The Bolter, The Albatross i The Black Dog.

First listen through the tortured poets department let’s go pic.twitter.com/YZBY1DCl2B — Heather (@hevvvvv_) April 19, 2024

I još jedno iznenađenje

Međutim, tu nije kraj. Tejlor je za svoje obožavatelje pripremila još jedno iznenađenje - objavila je 15 dodatnih pesama.

"To je iznenađenje. The Tortured Poets Department je dvostruki album. Napisala sam toliko poezije u poslednje dve godine i htela sam to da podelim s vama, pa evo i drugog dela. A sada priča više nije moja - vaša je", napisala je pevačica na Instagramu.

