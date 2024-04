"GROZNO SAM SE OSEĆALA ZBOG TEBE": Planetarna zvezda nikad brutalnije OPLELA po Kim Kardašijan! Ratne sekire ipak NISU ZAKOPANE

Tejlor Svift je ponovo započela svađu sa Kim Kardašijan pošto je izbacila dve brutalne 'diss pesme' namenjene rijaliti zvezdi na 'dvostrukom albumu' "The Tortured Poets Department".

Tejlor je šokirala fanove vestima da je The Tortured Poets Department 'dupli album', a objavila je 15 dodatnih pesama, dva sata nakon objavljivanja albuma. Obožavaoci su uvereni da su dve od tih dodatnih numera posvećene rijaliti zvezdi Kim Kardašijan.

Osveta bivšima i Kim

Tejlor Svift je ovim albumom uzburkala javnost, ciljajući na više bivših, uključujući Džoa Alvina i Meti Hilija, dok je, takođe, ponovo rasplamsala svoju eksplozivnu svađu sa Kim Kardašijan.

Pevačica je u petak objavila album, ostavljajući brojne fanove da razotkriju mnoge naglašene reference na različite romantične partnere skrivene u tekstovima njenih pesama.

Tejlorin album je zvanično objavljen u ponoć, ali samo dva sata kasnije, ona je na društvenim mrežama otkrila da postoji 'drugi deo' pod nazivom The Anthologi, na društvenim mrežama je krenulo odbrojavanje, što je izazvalo nalet spekulacija da se sprema nešto šokantno.

Pesma hvala ti Ejmi ili Kim

Među numerama uključenim u to drugo izdanje je pesma pod nazivom "TthanK you aIMee", za koju fanovi spekulišu da je posvećena Kim, napominjući da su slova K, I i M naglašena u naslovu pesme. Pesma, koja je objavljena u iznenađujućoj „dvostrukoj“ verziji The Tortured Poets Department, cilja na osobu po imenu „Aimee“, za koju su fanovi uvereni da je zapravo Kim.

Tejlor peva u jednoj strofi: 'Postoji vaša bronzana statua i ploča ispod nje/koja preti da će me gurnuti niz stepenice, u našoj školi.' 'Sve to vreme ti si udarao, gradio sam nešto' / I ne mogu da oprostim način na koji si me naterao da se osećam / Vrištao 'Jebi se, Aimee' u noćno nebo, dok je krv pljuštala ' / Ali ne mogu zaboraviti način na koji si me naterala da se izlečim.'

Tejlor zaključuje potvrđujući da je promenila ime žene o kojoj peva - što dodatno podstiče spekulacije da je pesma o Kim.

Pesma Kasandra

Fanovi su takođe prozvali još jednu pesmu pod nazivom Cassandra, koja nekoliko puta spominje 'zmije'; emodži zmija igrao je glavnu ulogu u svađi između Tejlor i Kim, kao i bivšeg supruga Kanjea Vesta, što je navelo mnoge da veruju da je pesma još jedna suptilna provokacija.

