BIVŠA MU ZAVELA OCA, PA POSTALA NJEGOVA MAĆEHA: Sada mu pravi pakao od života, a KARAMBOL je nastao kada je upoznao NOVU DEVOJKU

Muškarčev svet okrenuo se naglavačke nakon što se njegova bivša devojka udala za njegovog oca - čime je postala zvanično njegova maćeha. Objašnjavajući neobičnu porodičnu dinamiku na društvenim mrežama, njegova sestra koja ga podržava ispričala je kako se bivša devojka njenog brata vratila u njegov život - i sada pokušava da sabotira njegovu novu vezu, piše Mirror.

"Jedna od užasnih bivših devojaka moga brata udala se za našeg oca i postala naša maćeha", napisala je, pre nego što je priznala da je bivša bila jako zločesta i podla osoba.

Dodala je i da se čini da možda i nije baš prebolela svog bivšeg. "Kad je saznala da je moj brat veren, prvo se požalila da joj to nije rečeno u isto vreme kada je on to rekao svojim roditeljima i braći i sestrama, a zatim je nastavila da pokušava da bude u centru pažnje", ispričala je. Pokazujući očito 'ljubomorno' ponašanje prema njegovoj novoj verenici, sestra je ispričala kako bi maćeha otvoreno govorila o tome kako ona nije tako lepa ili druželjubiva kao: 'Neka njegova bivša devojka'. "Nazvala je njegovu novu verenicu kako bi joj postavljala pitanja i kako bi se uverila da je prava za njega, nazivajući sebe njegovom budućom maćehom."

No njeno 'petljanje' tu se nije završilo, jer je jasno dala do znanja da želi da bude uključena u organizaciju veridbe, te je tražila da održi govor. "Sve je to mom bratu i njegovoj verenici bilo jako neprijatno", priznala je njegova sestra. Nakon što se ponadala da se možda neće pojaviti na događaju, ispričala je kako je stigla u beloj haljini do poda, što je navelo sestru da zamoli njihove prijatelje da je spreče da razgovara s parom, te je i podmitila osoblje da joj malo oteža dan.

U činu osvete ispričala je kako je uspela da obezbedi da je fotograf ne uključi ni na jednoj fotografiji (fotografisao je porodicu dok je ona bila u kupatilu), nagovarala je konobare da joj daju bezalkoholna pića u svakoj prilici, dvaput prolivši piće po njoj, a ostali konobari su izbegavali da joj daju hranu. "Kada je pokušala da održi govor, mikrofon je iznenada dobio neobjašnjive smetnje i prestao je da radi", rekla je pre nego što je priznala da su se svi dobro zabavili – osim "maćehe''.

Nakon što je otkrila svoju osvetu na Redditu, mnogi čitaoci su se brzo zapitali kako mladoženja još uvek razgovara sa svojim ocem: "Činjenica da je mladoženja još uvek u kontaktu s ocem je takvo čudo", napisao je jedan, dok se drugi složio, komentarišući : “Iskreno, da je moj tata oženio moju bivšu, oni ne bi bili u mom životu." Treći je dodao: "Ono što stvarno ne razumem je zašto ovaj čovek još uvek razgovara sa svojim ocem."

"Volim svog tatu, ali bio bi mrtav za mene da je to učinio mom bratu ili sestri", glasio je još jedan komentar. "Njena očita ljubomora i činjenica da je još uvek opsednuta njegovim sinom čine mi se kao karma. Nadam se da imaju vrlo jadan zajednički život", pisalo je u komentarima.

