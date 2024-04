SLAVNA PEVAČICA NEMA MILOSTI: Novim albumom je toliko UNIŠTILA BIVŠE da su se sakrili U MIŠJU RUPU, a jedna žena NE SME DA PISNE

Pevačica Tejlor Svift objavila je novi album „The Tortured Poets Department” i najavila i drugi deo pod nazivom „The Anthology”, koji sadrži dvostruko više pesama nego što se očekivalo na početku. Kako piše The Sun, Tejlor se do sad u svojim pesmama "obračunavala" s 14 bivših momaka. Izdvojile su se dve pesme s novog albuma u kojima se obraća, prema mišljenju fanova, Matiju Hiliju i Džou Alvinu, ali u jednoj pesmi proziva i Kim Kardašijan.

Alvin se sklonio s Instagrama

Fanovi su prepoznali njenog bivšeg dečka Džoa Alvina u pesmi „So Long, London”, zbog čega je on ugasio mogućnost komentarisanja na svojim objavama na Instagramu kako ne bi dobijao komentare besnih Sviftija. Tvrde da pesma opisuje slomljeno srce pevačice raskida dugogodišnje veze s glumcem.

„I left all I knew/ You left me at the house by the Heath/ I stopped CPR, after all it‘s no use/ The spirit was gone, we would never come to”, peva Swift.

Iako je Alvin ugasio komentare na Instagramu, po X-u fanovi pišu koliko su ljuti na njega.

„Želite da ostavim Džoa Alvina da slobodno diše nakon ‘So Long Londona‘? Da li biste vi pustili čoveka da živi slobodno ako povredi vašu majku?”

„Slušam ‘So Long, London‘ i samo jedno kratko pitanje za Džoa Alvina... Šta si uradio našoj Tejlor?” napisao je još jedan emotivni Svifti.

O kratkoj romansi

U pesmi „The Smallest Man Who Ever Lived”, fanovi veruju, Svift je „napala” svog bivšeg dečka Matija Hilija. Mnoge je iznenadila ova aluzija na kratku vezu od dva meseca prošle godine koju je Tejlor imala s Matijem nakon raskida s Džoom Alvinom.

„You tried to buy some pills from a friend of friends of mine/ But they just ghosted you/ Now you know what it feels like”, stihovi su iz pesme.

Obožavatelji su to shvatili kao referencu na Matija, koji je sin Denis Velč i Tima Hilija. Stihovi se odnose na čoveka u „odeljenju Jehovinog svedoka” koji je „upropastio moje sjajno leto”, peva Svift. Mati je poznat po nošenju odela tokom nastupa, a veruje se da se par razišao prošlog leta. Osim toga, Mati je bio iskren o svojim problemima s drogom i spekulacijama oko njegove visine. Naime, on tvrdi da je visok 177 cm, ali da se čini nižim u odnosu na druge članove The 1975.

„Svi su visoki 193 cm, pa se čini da sam ja 165 cm”, kazao je o toj temi.

Njegova tetka Debi Dedes otkrila je kako je Mati reagovao na pesmu.

„On neće biti uopšte iznenađen pesmom. On i ona znaju šta se događalo.”

Debi je za Daily Mail otkrila kako je njen nećak „vrlo srećan” u novoj vezi i da porodica „zna nešto više o tome šta se događalo” s Tejlor „nego što je poznato medijima.”

Kim se boji da joj odgovori

Među pesmama drugog izdanja je pesma „ThanK you aIMee”, za koju obožavatelji veruju da je upućena Kim Kardašijan jer su u nazivu pesme velika slova K, I i M. Kardašijan slaže s fanovima i misli da je pesma upućenja njoj, ali oseća se saterano u ćošak jer ako odgovori, boji se da će je napasti vojska fanova Tejlor Svift.

„Tejlor je posramila Kim i ona zna da ništa u vezi s tim ne može da uradi. Kim se ovog pribojavala i sad je saterana u ćošak jer zna da će je vojska Tejlorinih fanova uništiti ako išta kaže”, rekao je izvor za Daily Mail.

„Ona planira da ćuti i nada se da će to proći, ali njeni prijatelji znaju da je tek počelo. Fanovi joj već pišu na njene Instagram objave „thanK you aIMee”. Tejlor je napravila puno distrakova, ali nikad nije imenovala za koga je njena pesma napisana. Nema druge interpretacije. Napisano je i trajaće zauvek”, objasnio je izvor.

Izvor dodaje kako je Kim „svesna boli” koju je uzrokovala Tejlor i „svesrdno se trudila da se iskupi u prošlim godinama. Ali nikad nije uradila ono što je Tejlor želela – izvinila se.”

Pesma „ThanK you aIMee” referiše se na zločestu devojku iz srednje škole imena Ejmi za koju fanovi veruju da je Kim. Nesuglasice između Kim i Tejlor počele su zbog Kardašijankinog bivšeg supruga Kanjea Vesta. Naime, reper je skočio na scenu dodele VMA nagrada 2009. i obratio se publici, čime je prekinuo Tejlorin govor zahvalnosti.

„Hej, Tejlor, stvarno mi je drago zbog tebe. Pustiću te da dovršiš, ali Bijonse je imala najbolji video svih vremena”, rekao je. Nakon što se 2014. udala za Kanjea, Kim je bila uz njega sledeće godine kada mu je Tejlor uručila nagradu za životno delo na dodeli VMA.

Činilo se da su okončali svoju svađu, ali u intervjuu za Rolling Stone Tejlor je rekla da nije bilo tako.

„Stajala sam u publici s rukom oko njegove supruge, a jeza mi je prošla kroz telo”, prisetila se.

„Shvatila sam da je tako dvoličan. Da želi da bude fin prema meni iza scene, ali onda želi da izgleda kul, ustane pred svima i pričati sr**a. I bila sam tako uznemirena. Želeo je da dođem da razgovaram s njim nakon događaja u njegovu garderobu. Nisam otišla.”

Potom se Kanje u svojoj pesmi „Famous” iz 2016. obratio Svift.

„I feel like me and Taylor might still have sex, Why? I made that b*tch famous”, glase stihovi. Pevačica se uvredila na to, a i video uz pesmu je bio problematičan jer pokazivao golu Svift kako leži u njegovom krevetu uz druge slavne osobe.

Kasnije je Kanje tvrdio da je zvao Svift kako bi mu dala dozvolu da koristi njeno ime, ali ona je tvrdila da nije odobrila korišćenje imena u ovakvom kontekstu. Kasnije je Kim navodno izmontirala telefonski razgovor između supruga i pevačice, a zbog tih laži je Tejlor patila, ali čini se da je sad uzvratila udarac.

