OVAKO JE VLASTA VELISAVLJEVIĆ GOVORIO KADA JE UMRO GLOGOVAC: Bolje bi bilo da je on na mom mestu, nepravda je VELIKA

Doajen srpskog glumišta Vlasta Velisavljević (95) jedva je izgovarao reči dok se prisećao dana provedenih sa svojim mlađim kolegom Nebojšom Glogovcem (48), koji je usled opake bolesti preminuo danas, 9. februara, u Beogradu.

Vlasta i Nebojša prvi put su se sreli u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u predstavi "Lažni car Šćepan mali" Mirka Kovača, u režiji Branislava Mićunovića, a igrali su zajedno i u predstavi "Hamlet" koju je Glogovac izvodio sve do nedavno, dok ga opaka bolest nije pokosila.

"Teško je uopšte i govoriti o tome... Bolje bi bilo da je on na mom mestu, pa da on priča nešto... Ne znam šta da vam kažem, nepravda je to velika. Raditi sa Glogovcem...šta to sad znači? Ništa...", jedva je govorio Vlasta u emisiji "150 minuta", koji za Glogovca ima samo reči hvale.

foto: Damir Dervišagić

Sa očima punim suza rekao je kako je Nebojša voleo motoristiku, voleo motore, a poslednji njihov susret bio je u Rijeci, gde su boravili 2,3 dana.

"Ja nisam znao da je to poslednji put. Nepravda... Šta da vam kažem...", pričao je Velisavljević.

Vlasta kaže da njima za komunikaciju reči nisu bile potrebne.

"Ne... Nije bila potrebna priča... Igrali smo zajedno u "Hamletu", ja sam, eto, nekim okolnostima igrao duha, tj. njegovog oca... Pamtim samo da kad smo posle predstave, posle poklona odlazili, on me...", nije mogao Vlasta da završi rečenicu tada.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:20 VLASTA VELISAVLJEVIĆ ZA KURIR: Želim vam puno uspeha! JAČI SMO OD KORONE! Čestitke od Ristovskog, Damjanovića...

Kurir