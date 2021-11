VIL SMIT ZBOG SVAĐA SA ŽENOM 14 DANA SEDEO SAM U TIŠINI: Glumac ŠOKIRAO PRIZNANJEM! Uzimao psihoaktivni napitak da bi spasio brak!

Glumac Vil Smit (53) otovorio je dušu u intervjuu sa Oprom Vinfri i iskreno govorio o svojoj upotrebi droge tokom bračnih problema sa suprugom, Džejdom Pinket Smit (50), sa kojom je u braku 24 godine.

Rekao je da mu je napitak “Ajahuasca” pomogao da pronađe mir nakon što ga je konzumirao više od 12 puta.

Naime, to je naziv za piće koje sadrži moćnu psihoaktivnu supstancu dimetiltriptamin ili DMT. Ono se koristi u nekoliko južnoameričkih šamanističkih kultura i sasvim je normalna kao piće u ovim kulturama, iako nije dozvoljena u našim krajevima.

Na samom početku razgovora, glumac je naglasio da par ne traži nikoga van braka da ih usreći. To je želeo da istakne zbog nedavnih glasina da on i Džejda imaju otvoren brak.

Glasine su došle nakon što su se pojavile informacije da je Džejda prošle godine prevarila Vila sa mladom pevačicom Augustom Alsinom (29).

- Pokušavamo da pronađemo mir između sebe i u sebi, a ne sa drugima - rekao je on.

Kako je istakao, tokom njihovih bračnih nesuglasica, tražio je način da se smiri, te je odlučio da iznajmi kuću u Juti u kojoj je sedeo u samoći i tišini 14 dana.

Otišao je i na odmor u Peru gde je više od 12 puta pod nadzorom konzumirao biljni psihodelični napitak, iako kaže da nikada ranije nije konzumirao marihuanu i retko je pio alkohol.

-Ovo je bio moj prvi mali osećaj slobode. U više od 50 godina mog života, ovo je bio najbolji osećaj koji sam ikada osetio - prokomentarisao je iskustvo za GQ.

Nakon toga, prvi put je počeo da putuje bez obezbeđenja i da se pojavljuje u inostranstvu i da prolazi kroz masu ljudi potpuno sam.

- Otvorio sam se za to. Mislim da je ovo prvi put da sam okusio kako je biti čovek - dodao je on.

- Shvatili smo da je razmišljanje da možemo jedni druge da obradujemo jednostavno iluzija, fantazija. Dogovorili smo se da ona nađe svoju sreću, a ja svoju. Kada to uradimo, vratićemo se jedni drugima već srećni. Bilo je to srećnije rešenje nego da jedni druge teramo da jedni drugima pune prazne čaše - objasnio je on.

