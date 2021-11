ON JE NAJINTELIGENTNIJI SRPSKI GLUMAC I IGRA MARAŠEVOG BRATA: IQ mu je čak 156, član je MENSE i vanredno završio SREDNJU!

Luka Grbić igra ulogu mlađeg brata Petra Maraša (Miloš Biković) u filmu Južni vetar, a publiku je interesantan ne samo zbog uloga već i po tome što je jediniu dramski umetnik koji je član Mense.

Mladi Grbić je ostvario zapaženu ulogu u filmu "Južni vetar" kad je prvi put stao pred kamere, i to u isti kadar s Bogdanom Diklićem i Milošem Bikovićem. Naime, od u filmu igra rođenog brata Nenada Maraša Petra, a iako ima sve u životu žali za tim što brat ne želi da ga uključi u posao već ga drži u senci.

Kada je snimao prvi deo Južnog vetra imao je samo 18 godina, i tek je bio maturant Prve beogradske gimnazije, a istovremeno je bio student Fakulteta dramskih umetnosti.

Za svoju prvu ulogu u filmu „Južni vetar“ dobio je nagradu za debitanta godine na festivalu „Filmski susreti“ u Nišu. Nakon „Južnog vetra“, Luka je dobio priliku da se dokaže i u serijama „Biser Bojane“, „Tajne vinove loze“, „Košare"...

Međutim, malo ko zna da je on naš najpametniji glumac. Naime, kada je upisao srednju školu, Luka je počeo da volontira u NTC centru i tu je saznao za Mensu. To je organizacija koja okuplja osobe sa isključivo visokim stepenom inteligencije. Luka je uradio test i došao do 156 IQ, kako je rekao u jednom intervju, do one granice do koje radi ovaj test. Tako je postao član Mense.

Da. Po upisu u srednju školu, počeo sam da volontiram u NTC centru. Preko osnivača ovog programa učenja Ranka Rajovića čuo sam za Mensu. Odlučio sam pokušam. Nijedan rezultat me ne bi porazio. Prvi put nisam prošao i falila su mi tri boda. Znao sam da će sledeći put biti bolje i ostvario sam rezultat 156, do granice do koje se meri ovaj test. Otišao sam na prvi sastanak i upoznao vrlo zanimljive ljude.

