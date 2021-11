RAZVOD ME JE UNIŠTIO: Adel progovorila o traumama nakon KRAHA BRAKA, pevačica otkrila zbog čega ju je bilo STID!

Britanska pevačica Adel progovorila je o razvodu braka, ali i o brojnim komentarima o njenom emotivnom krahu koji su je pogađali.

Pevačicini obožavatelji su njen razvod sa radošću prihvatili, misleći da će joj propala ljubav biti inspiracija za novi album koji su željno iščekivali. Ipak, kasnije je shvatila da to i nije tako loše jer je shvatila da su oni samo silno želeli njene nove pesme, objasnila je Adel za "Rolling Stone".

foto: Profimedia

- Ali u stvarnosti, to nije njihova odgovornost. U stvarnosti, njihova je odgovornost kao obožavatelja da žele dobru ploču i nadaju se da ću je snimiti. Pa sam te komentare uzela s prstohvatom soli i bilo je sve u redu - rekla je.

U vezi s bivšim mužem, Adel se, kaže, nikada nije osećala staloženom, srećnom ili potpuno prisutnom, a to ju je jako rastužilo.

- Činjenica da toliko ljudi koje ne poznajem zna da nisam uspela, to me je*eno uništilo. Stidela sam se. Niko me nije osramotio, ali se osećaš kao da nisi uspeo - objasnila je Adel.

foto: Profimedia

Iako joj se, kako kaže, u jednom trenutku srušio ceo svet, Adele je uspela da pronađe svoju ljubav, sadašnjeg dečka Riča Pola. Instagram pratitioci i obožavatelj njenog lika i dela otkrili su ovu vezu pre nego što je Adel zvanično potvrdila.

- Nisam rekla mnogim svojim prijateljima na početku jer sam to htela da zadržimi za sebe - zaključila je.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./Rolling Stone

