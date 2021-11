ALKOHOL MI JE UZEO OCA, ZBOG NJEGA NE ZNAM ŠTA JE LJUBAV: Adel se rasplakala kod Opre Vinfri i otkrila ŠOK istinu o njemu

Pevačica Adel (33) gostovala je prošlog vikenda kod Opre Vinfri (67), sa kojom je razgovarala o mnogim škakljivim temama iz privatnog života.

- Dušo, ovo mi je najveća čast u životu, imati tebe večeras ovde, rekla je razdragana pevačica Adele (33) sinčiću tokom intervjua sa Oprom Vinfri.

U ekskluzivnom razgovoru otkrila je detalje iz privatnog života, muzičke karijere, ali i o razvodu s bivšim suprugom Simonom Koneckim (47), piše BBC.

foto: Profimedia

Opsednutost da ima funkcionalnu porodicu razvila je zbog oca alkoholičara, Marka Evansa, koji ju je napustio kad je bila dete.

- Nedostajali su mi prisutnost i trud moga oca. Ali konačno sam shvatila da je to bio alkohol, on mi je uzeo tatu. Imala sam doslovno nula očekivanja od drugih ljudi jer sam na primeru mog oca naučila da ih nemam. On je bio razlog zašto nisam u potpunosti shvatila šta znači imati odnos pun ljubavi s nekim - ispričala je.

U braku sa Simonom bila je osam godina, a razveli su se 2018.

- Osećala sam se kao da nisam ispoštovala brak jer sam se tako brzo razvela. Stid me je jer se to dogodilo tako brzo. Osećala sam da sam razočarala mog sina, da sam razočarala samu sebe - priznala pevačica i otkrila da ga i dalje voli.

foto: Profimedia

- Najteže je bilo objasniti šestogodišnjaku da volim njegovog tatu, ali da nisam zaljubljena u njega.

Priznala je da joj je upravo on spasao život nakon što je postala velika zvezda.

- Bila sam mlada i mislim da sam se vrlo lako mogla uništiti i krenuti u pogrešnom smeru jer sam bila opterećena slavom. Srećom, on je bio najstabilnija osoba u mom životu. I sad mu verujem toliko da mu poverim svoj život - rekla je Adel.

kurir.rs

Bonus video:

02:51 KADA JA NEKOGA ODRADIM, TO JE KRAJ! Transrodna pevačica prvi put sa izabranikom u javnosti, otkrila kako su se UPOZNALI