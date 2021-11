TRUDNA PRINCEZA LJUBICA KARAĐORĐEVIĆ: Srpski kraljevski par čeka DRUGO DETE, supruga princa Mihaila otkrila kako se oseća!

Srpska princeza Ljubica Karađorđević i princ Mihailo Karađorđević uskoro će postati roditelji po drugi put.

Naime, njih dvoje već imaju ćerku Nataliju koja je na svet došla 26. decembra 2018. godine, a sada je princeza je za "Hello" otkrila kako se oseća tokom svoje druge trudnoće.

foto: Damir Dervišagić

- Osećam se odlično. Sve je manje-više isto kao kada sam bila trudna sa Natalijom. I tada, a i sada, neko vreme sam imala blage mučnine. Zapravo, više su mi smetali određeni mirisi koji su izazivali tu reakciju. Bogu hvala, dobro podnosim drugo stanje. Aktivna sam kao i inače, mada mi se čini da se sada malo više zamaram. Opet, pretpostavljam da je to očekivano, budući da imam trogodišnje dete za kojim jurcam po ceo dan. (smeh) Prošli put sam više mogla da se posvetim sebi i pripremama za porođaj, sada to nije slučaj jer je Natalija na prvom mestu. Ali, sve su to neki slatki životni izazovi sa kojima se lako izlazi na kraj - rekla je princeza za pomenuti medij.

Podsetimo, kada se rodilo njihovo prvo dete, tada su u čast rođenja princeze Natalije, sveštenici crkve Svetog Đorđa na Oplencu, na mestu gde su se u oktobru 2016. venčali princeza Ljubica i princ Mihailo, održali moleban, a crkvena zvona su prenela ovu radosnu vest. U domu Karađorđevića nazdravljalo se tokom čitavog dana, dok su pokloni i čestitke stizali sa svih strana sveta.

Kraljevski par krstio je tada svoju naslednicu u maju 2019. godine u u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, na istom mestu gde su pre mnogo godina kršteni brojni članovi dinastije Karađorđević.

foto: Zorana Jevtić

Inače, princ Mihailo Karađorđević je sin princa Tomislava i princeze Linde, i unuk kralja Aleksandra I Ujedinitelja. Ljubica i on trenutno žive u Topoli.

- Želeli smo da živimo u svojoj zemlji, sa svojim narodom, tu nije bilo nikakve dileme. Preselili smo se iz Beograda u Topolu sa željom da bliže upoznamo mesto koje je moj otac toliko voleo, koje je bilo kolevka moderne srpske države i iz kog su moji preci vodili naš narod. Vremenom smo u ovoj varoši otkrili izvanrednu ljubaznost i velikodušnost Šumadinaca koji su nas raširenih ruku dočekali i učinili da se brzo osetimo kao kod kuće - ispričala je Ljubica svojevremeno za "24sedam".

Princeza Ljubica otkrila je svojevremeno u intervjuu da li je Mihailovo kraljevskog porekla njihovu vezu u početku činilo neobičnom.

- Mihailo je izuzetno prizemna osoba sa kojom je bilo lako razgovarati i osećati se opušteno, bez potrebe da budete nešto što niste. Ali ne mogu da kažem da nisam osećala dozu pritiska skoro od samog početka naše veze. Bila sam svesna obaveze koju titula sa sobom nosi, i uvek sam se trudila da tu ulogu iznesem najbolje što mogu - rekla je princeza Ljubica Karađorđević, a zatim otkrila kako je to biti princeza:

- Sa jedne strane, tu su očekivana ograničenja i smernice koja utiču na to kako se oblačite, kako se ponašate, i td. A sa druge strane, tu je i privilegija da upoznajete izvanredne ljude, i bavite se projektima koji donose dobro našem narodu. Zahvalna sam na tome, i trudim se da svoju titulu nikada ne uzimam zdravo za gotovo, već da svojim postupcima opravdam poverenje koje mi je poklonjeno - rekla je princeza svojevremeno za portal "24sedam"

foto: Printscreen/Instagram

