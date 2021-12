NE PEVAM VIŠE PESMU PADA VLADA! Bajaga otvoreno progovorio o PROBLEMIMA koje je imao zbog numere, DOŠLO I DO TUČE

Momčilo Bajagić Bajaga izjavio je u emisiji Sceniranje na Kurir televiziji da nema nameru više da izvodi pesmu "Pada vlada", koju je svojevremeno napisao za film "Profesionalac" Dušana Kovačevića.

- Imao sam problem zbog pesme "Pada vlada", problematično je bilo i kad su počeli izbori po susednim državama, onda su nas zvali iz raznih država. Moram da naglasim da ja stvarno ne pratim politiku, pogotovo ne politiku susednih država. Onda su nam oni nudili da sviramo Pada vlada obično oni koji su opozicija. Meni je to bezveze da na primer odem u Makedoniju i da sviramo tako, zbog toga sam izbegavao da sviram tu pesmu. Nije mi frka, to je vrhunski tekst, Dušan Kovačević je pisao. Napisao je za drugu poentu, ne volim da bilo ko koristi tu pesmu u svoju propagandne svrhe. Ne znam zašto sam toliko morao da pravdam tu pesmu, mislim da je ta pesma dobra i ljudi je vole. Kad je neko na vlasti, ta pesma mu se ne sviđa. Međutim, kad je u opoziciji, onda je obožava - ispričao je muzičar.

Ono što je primetno jeste da se na koncertima "Bajage i Instruktora" pored toga što se ne izvodi numera "Pada vlada", retko kada se čuje i pesma "Zvezda". Bajaga je obasnio i zašto.

- Uvek se sve napumpa, šta god da se kaže iz toga izađe zgodan naslov. Ljudi misle da sam ja napisao tekst, to nije tačno, ja sam radio muziku a Dušan Kovačević tekst. To mi je stvarno jedan od većih kompozitorskih uspeha, jer kada uzmete tekst "Pada vlada" on je totalno zahtevan tekst jer je teško napisati muziku koja bi zgodno išla i komponovati to. Ne znam kako mi je to uspelo. Iscrpeo sam maksimalno sve resurse što se muzike tiče. Rekao sam da neću da pevam tu pesmu, ali objasniću i zbog čega, sličan problem sam imao i sa pesmom "Zvezda" - rekao je Bajaga.

Bajaga je potom ispričao neprijatnost koju je doživeo u Makedoniji zbog pesme "Zvezda" zbog čega je i odlučio da je ne forsira na svojim koncertima.

- Ja sam veliki zvezdaš i svirao sam dosta puta pesmu "Zvezda" na Marakani. Desilo mi se jednom, svirali smo u Kočanima u Makedoniji, i tu se nađu zvezdaši i partizanovci za koje ne znam da li su bili dva puta u Beogradu. Jedno je bilo sigurno, da su to bile ljute delije i ljuti grobari. Zvezdaši su nam tražili da odsviramo pesmu Zvezda, mi smo odsvirali i onda su oni pobili. Meni je stvarno bezveze to bilo, ljudi na 400km od Beograda da se pobiju. Pitanje da li su bili za Zvezdinom stadionu ili na JNA ikada u životu -

