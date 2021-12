OVAJ DETALJ IZ BAJAGINOG ŽIVOTA NIKO NIJE ZNAO DO SAD! Pevač studirao NUKLEARNU FIZIKU, a za sve je kriva, kako kaže, RIBLJA ČORBA

Muzičar Momčilo Bajagić Bajaga otkrio je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji detalje svog životnog i karijernog puta.

Ono što je sve iznenadilo jeste Bajagina neverovatna priča o tome kako je morao da studira nuklearnu fiziku da bi mogao da nastupa sa bendom "Riblja Čorba".

- To je bilo čisto iz tehničkih razloga, ja sam počeo tada da sviram u Ribljoj Čorbi i nisam mislio tada bilo šta da studiram. Moglo je tada da se odlaže do 27 godine vojska i onda su morali da se upiše neki fakulteti. To je zaista bilo smešno, zato što nuklearnu fiziku niko nije hteo da upiše. Bilo je 20 slobodnih mesta, a nas šest se prijavilo. Samo jedna devojka je stvarno došla sa željom da to upiše a nas petorica smo se prijavili samo da bismo imali potvrdu za vojni odsek kako bih mogao da idem da sviram sa Ribljom Čorbom - ispričao je muzičar.

Ipak, nuklearna fizika nije bila sfera njegovog interesovanja, te je upisao Filološki fakultet.

- Stvarno me nije zanimala nuklearna fizika. Iz matematike sam bio najslabiji u Gimnaziji, bio sam društveni smer i stvarno nisam bio za prirodne nauke. Profesor koji nas je dočekao na fakultetu bio je vrlo očajan što nema studenta, krenuo je da nas ubeđuje kako je budućnost u nuklearnoj fizici. Ja nisam mogao da zapamtim predmete kako se zovu, samo sam jedan zapamtio, nuklearnu termodinamiku. Tad sam takođe hteo da upišem istoriju umetnosti, pa potom klasičnu istoriju. Razmišljao sam onda šta da radim kao profesor istorije, pa sam na kraju upisao jugoslovensku i svetsku književnost na Filološkom fakultetu. To sam stvarno hteo da studiram, ali krenulo je sa Ribljom Čorbom baš ozbiljno i sve manje sam išao na faks - rekao je Bajaga.

