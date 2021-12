ZBOG ČEGA BI SE MOJA DECA EKSPONIRALA U JAVNOSTI ZATO ŠTO IM JE TATA POZNAT?! Bajaga otvoreno o porodici i vaspitavanju naslednika

Momčilo Bajagić Bajaga važi za javnu ličnost koja retko govori o svom privatnom životu, u skladnom je braku sa suprugom Emilijom već tri decenije sa kojom ima sina Marka i ćerku Anđelu.

Gostujući u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, muzičar je ispričao koliko mu znači podrška supruge kao i da su vaspitali decu da se ne eksponiraju u javnosti.

- Značila mi je u tom nekom periodu dok su klinci bili mali podrška supruge. To uopšte nije lako, pogotovo kad je neko izložen javnosti zbog posla. Nije lako ni mojoj deci, a ni njoj. Mogu reći da su mi deca već velika, oboje su diplomirali a Marko i radi, ima devojku i živi sa njom. Anđela je takođe skoro diplomirala, živi sama. Vidim da kako je završila faks polako gleda poslove, ona je završila scenski kostim na fakultetu primenjenih umetnosti a Marko je završio za producenta. Super su mi deca, nisam ih ja nešto krio, samo ih nisam vodio bezveze na slikanja. Mislim da je njima lakše što su sačuvali svoju anonimnost, okej mi je da se bave nekim javnim poslom pa da se pokazuju u javnost. Ali ovako mi to nije jasno, to mi je bezveze, to može da bude samo neprijatnost. Oni su stvarno dobra deca - ispričao je muzičar.

Muzičar je otkrio i da priželjkuje da se ostvari u ulozi deke jednog dana.

- Maštam o tome da postanem deka jednog dana. Kažu ljudi da je to jako lepo i voleo bih da i ja uskoro budem deda. Već su deca dovoljno velika da to može da se očekuje - rekao je Bajaga.

