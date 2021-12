ZAMALO SKANDAL?! DEVOJKA NOKAUTIRALA DEČKA NA BAJAGINOM KONCERTU Prosula ga po podu! Polivali ga vodom, a reakcija publike HIT!

Momčilo Bajagić Bajaga prisetio se scene sa jednog koncerta, za koju kaže da posebno pamti.

- Zapamtili smo svirali smo negde u Švedskoj, Danskoj , taj kraj. Bili smo u Švedskoj u nekom manjem gradu i tu smo provalili slučajno jednog momka koji je bio iz Hrvatske i koji nam se javio, jer nas je znao, bilo je vreme bivše Juge. I imao je devojku sa Islanda, koja je ona bila malo krupnija. Više muške građe. I on je nešto bio baš bezobrazan prema njoj, da li je krenuo da je udari, šta već, i ona je njega tako udarila u bradu da je on popio klasičan nokaut. Mi sa bine smo umrli od smeha dok smo to gledali - ispričao je Bajaga u emisji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

foto: Kurir

Legendarni muzičar istakao je da je devojka ispraćena aplauzom, a momka su polivali vodom da dođe k sebi.

- Oni se nešto svađaju, i on je bio tako bezobrazan, krenuo je da joj udari šamar, a ona ga je tako prosula po podu da su ga na kraju polivali vodom. Devojka je dobila apaluz. Tako da je to za nauk svim muškarcima da se ne zezaju sa devojkama. Nije ona bila pijana, on je bio bezobrazan - otkrio je Bajaga.

Kurir.rs