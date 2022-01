TEŽAK ŽIVOT GLUMICE VESNE PEĆANAC: Atelje 212 i kolege žele da pomognu: Važan je Đoković, ali nam je ovo nepravda ispred nosa!

Glumica Vesna Pećanac godinama je u teškoj materijalnoj situaciji, pa je iz tog razloga redovna korisnica kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva u Beogradu.

foto: Pirntscreen/Instagram/porfirije_patrijarh

Ona se tako našla među nekoliko potrebitih, koji su i na najradosniji hrišćanski praznik Božić otišli po svoje sledovanje hrane u prostorije Verskog dobrotvornog starateljstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke u Francuskoj ulici u Beogradu, koja već godinama obezbeđuje hranu i osnovne životne namirnice za sve one koji žive na rubu egzistencije u našoj prestonici.

Na fotografijama do kojih je Kurir došao vidimo da je na božićnom ručku, na kome se nalazila i Vesna, bio prisutan i patrijarh srpski Porfirije, koji je najpre ručao s korisnicima kuhinje, a zatim s njima i porazgovarao na brojne teme. Inače, pre samog ručka s patrijarhom, glumica i ostali korisnici kuhinje dobili su od patrijarha i božićni paketić.

foto: Pirntscreen/Instagram/porfirije_patrijarh

Kada su saznali za Vesninu tešku materijalnu situaciju, njene kolege glumci su počele da se organizuju kako bi prikupili novac za nju i pomogli joj da prebrodi težak period u kome se nalazi.

foto: Ana Paunković

Gorica Popović kratko nam je prokomentarisala celu situaciju s Vesnom.

- To je teška priča. Ona ima penziju, povremeno igra svoju monodramu kod nas u Ateljeu 212. Tuga, sjajna glumica - kratko je rekla Popovićeva.

foto: Ana Paunković

Novica Antić, upravnik Ateljea 212, kaže da su oni prvi kad treba da se pomogne Vesni.

- Igrala je pre korone kod nas svoju predstavu i sav prihod je išao njoj. Sada ne može da se izvodi monodrama zbog korone. Kada je bila u bolnici, mi smo prvi otišli i kupili sve što joj treba. Trajno rešenje moraju da našu nadležne gradske službe - ističe Antić. Glumici je, kako saznajemo, nuđeno da bude smeštena u starački dom, ali je to odbila.

foto: EPA/Alessandro Di Marco, Shutterstock

I reditelj Srđan Dragojević se oglasio povodom celog slučaja preko društvenih mreža.

- Jeste važno to da li će Đoković ući u Australiju i nepravda prema njemu. Ali spomen na ovakve nepravde, sistemske, svakodnevne, nama ispred nosa, čuđenje traje dva dana. I zatim - muk. Umetnici ovom narodu nisu bitni. Žive u senci i umiru u siromaštvu. Velika glumica Vesna Pećanac. Borio sam se kao poslanik protiv ideje da se ukinu nacionalne penzije za umetnike. Oborio sam zakon i sačuvao ih, ali nisu dodeljene sedam godina. Nije lepo da umetnici dožive ovako nešto - napisao je reditelj na Tviteru.

foto: Nebojša Mandić

Vesna Pećanac, glumica i supruga legendarnog crnogorskog režisera Živka Nikolića, ranije je već odgovorila na glasine o svom teškom životu. Glumicu život nije mazio, pa je za kratko vreme pogodilo više porodičnih tragedija: prvo je izgubila muža, da bi joj potom preminuli i roditelji. Nakon ovih gubitaka, Vesna je pala u duboku depresiju. U javnosti su se ranije o njoj pojavili brojni napisi praćeni pričama da živi u bedi, te da je nakon uspeha preživela velike strahote.

- Mnogo su me vređali, ja sam to zaboravila. Beskrajno me je povređivalo. Beskrajno mi je bilo teško, ali večeras mi je svanulo. Ja sam u ljubavi molila Gospoda da moje srce očisti kako bih se srela s vama i čistog srca sam se srela s vama - rekla nam je Vesna sa osmehom na licu pre nekoliko godina. U medijima se 2006. pojavila vest da Vesnu sin fizički zlostavlja, zbog čega je iz straha za život pobegla iz porodičnog doma u prihvatilište za žrtve nasilja u porodici. O tome nikada nije javno govorila. U septembru 2021. glumičin sin je objavio status na Fejsbuku u kom je naveo da je njegova mama imala saobraćajku i da je tom prilikom otkriveno i da je pozitivna na koronavirus.

foto: Nebojša Mandić

- Keva mi je imala saobraćajku juče. Klepio ju je auto i slomio joj pet rebara. U Kliničkom centru su joj konstatovali pozitivnost na kovid i sad je onako slomljenu prebacuju u kovid bolnicu u Bataji. To znači da neću moći da je posetim. Drž' se, Veki - napisao je njen sin Petar tada, a onda kroz nekoliko sati obrisao svoju objavu.

Vesnu smo upoznali kada je dobila ulogu u kultnom ostvarenju Živka Nikolića "Lepota poroka", premijerno prikazanom 1986. godine, a potom je glumila u filmovima "U ime naroda", serijama "Oriđinale", "Đekna još nije umrla, a ka' će, ne znamo", koje je takođe režirao Nikolić. Bila su retka njegova ostvarenja u kojima nije glumila, a o njihovom braku i ljubavi glumica ima samo reči hvale.

- Živko je bio predivan čovek, skroman, drag, duhovit beskrajno, sve probleme je rešavao humorom. Bio je toliko dobar i divan da je i ćutanje s njim bilo divno. Redak. Takvi se više ne rađaju - rekla je setno Vesna, kojoj je muževljeva smrt teško pala.

foto: Printskrin

Kurir.rs, A. Panić

Bonus video:

03:12 TRAGEDIJA U NOVOM SADU: Nebojša - glumac, pesnik, muzičar - preminuo na klupi