ŽIVELA SAM BAJKU, A ONDA JE POČEO PRAVI PAKAO! Nisam imala S*KS godinama: Bivša žena slavnog pevača progovorila o sekti i RAZVODU

Voditeljka i glumica Mišel Hunciker (45) ima švajcarsko-nemačko poreklo, a karijeru u Italiji je počela kao voditeljka, da bi se potom oprobala i kao glumica i pevačica. Mnoga vrata bila su joj otvorena upravo iz razloga što je bila verenica slavnog Erosa Ramacotija, a kasnije i njegova prva žena.

Bili su u braku četiri godine.

Iz braka sa slavnim srcelomcem ima jednu ćerku, dok iz drugog braka sa Tomazom Trusardijem ima još dve ćerke. Petnaest godina kasnije, Mišel je otkrila zbog čega su se Eros i ona razišli. Naime, ona je bila članica opasne sekte, pa joj je Eros postavio uslov.

"Pričali su mi da je Eros loš za mene, ali sam ga ja mnogo volela. Ipak, kada mi je postavio uslov "ja ili oni", izabrala sam njih. Ostavljali su me samu, naterali su me da napustim agenciju i ubedili me da finansiram novu sektu. U jednom trenutku "Clelia" me ubedila da im dam sav svoj novac i pretila da ću umreti ako izađem iz sekte", rekla je Mišel. Priznala je da je Erosa ostavila zbog straha.

Upravo Mišel je bila devojka koju je Eros Ramacoti najviše voleo, pa se drugi put oženio tek u 52. godini, sa italijanskom manekenkom i glumicom Marikom Pelegrineli. Venčali su se 2014. godine i imaju dvoje dece, ćerku (6) i sina (2).

Godinama je bila veganka, zato što se čak i pica pravi od "demonovih sastojaka". Otkriva da godinama "nije imala seks", i da je uvek neko bio pored nje da je kontroliše. Četiri godine nije komunicirala s majkom i starim prijateljima. Uništili su joj brak s Ramacotijem i oduzeli mnogo novca.

"Tako je to kada si u sekti, zatežu ti omču oko vrata sve više i više, sve dok ti ne isperu mozak" kaže Hunciker, koja je skoro šest godina provela u sekti "Ratnici svetlosti".

Sredinom 90-tih godina prošlog veka Mišel je imala 18 godina i radila je kao model. U Italiji je bila poznata sa reklamnog plakata. Zabavljala se s Ramacotijem, u koga je bila zaljubljena do ušiju. Godine 1996. rodila im se ćerka Aurora, a dve godine kasnije su se venčali.

"Živela sam u bajci", kaže ona.

Međutim, ožiljci iz detinjstva su ostavili traga. Roditelji su se razveli, otac, koga je obožavala, počeo je da pije i izgubila je kontakt s njim.

"Eros je bio divan, sve je činio za mene, ali je često bio na turneji, a ja sam ostajala sama kod kuće", otkriva.

Mučile su je sumnje i pitanja s kojima se suočavamo u 20-tim godinama. A onda je počela da joj opada kosa, pa je zatražila pomoć žene po imenu Klelija, tzv. prana terapeutkinje.

"Bila je blaga i lepa i slušala me je. Imala sam osećaj da me otac ne voli", kaže Mišel.

"Klelija je to iskoristila. Čule su se deset puta dnevno. Kosa je prestala da mi opada. Klelija mi je rekla da prestanem da pušim i ja sam prestala. Imala sam nekoga da me sasluša", kaže Mišel.

Kada je posetila Kleliju, u njenom stanu je bilo još 20 ljudi. Tamo je saznala za tzv. "chanelling" (komuniciranje s mrtvima preko kanala).

"Klelija nas je učila da smo izabrani zato što imamo sreću da spasemo svoje duše i da nam duše umrlih šalju poruke kroz kanal", kaže ona.

"Rekla mi je da moram da se odvojim od ljudi koji me ne vole, jer mogu samo da mi naude", otkriva. Ispričala joj je da je Ramacoti u prošlom životu bio rimski vojnik koji ju je gurnuo u siromaštvo.

"Moj muž je odavno gajio sumnje prema Kleliji i njenoj sekti. Jednog dana me je stavio pred svršen čin: Ili oni, ili ja. Hunciker se odlučila za novu "porodicu".

U to vreme je postala poznata i u Nemačkoj - kao voditeljka u prvoj sezoni programa "Nemačka traži superzvezdu". Oduševila je publiku svojim osmehom, ubirala aplauze. Otkuda osećaj da je nevoljena?

"Nije to tako jednostavno. Publika nije bila tu kada sam uveče bila sama kod kuće. Publici nisam mogla da ispričam ono što mogu da ispričam nekome ko me voli", objašnjava ona.

Danas ima 45 godina, udata je za Tomaza Trusardija, naslednika i šefa modnog koncerna "Trusardi", s kojim ima dve ćerke.

Čini se da sada zna šta je ljubav, ali ranije nije bilo tako: kao 17-godišnjakinja je došla u Milano, postala manekenka, zatrudnela u 19. Od vremena u sekti prošle su godine i kaže da nema nameru da ih tuži. Klelija i udruženje živeli su od njenog novca, bili su njena agencija, čak su joj odredili Klelijinog sina za dečka.

"Ali nikoga ne mogu da tužim, jer sam i sama odgovorna za to što sam im se pridružila. Bila sam mlada i naivna", kaže ona.

Godine 2006. više nije mogla da izdrži:

"U sekti je bilo sukoba i zavisti. Počeli su da me kažnjavaju zato što ne funkcionišem, izolovali su me. Kao kad narkomanu uskrate drogu", objašnjava.

Bila je toliko očajna da je napustila sektu.

"Rekli su mi da ću umreti ako odem. Verovala sam im, ali u tom trenutku mi je bilo svejedno, htela sam da budem s ćerkom, makar posle toga i umrla", kaže ona.

