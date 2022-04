HEFNER NAS JE PRIMORAVAO NA TROJKU: Bliznakinje imale 18 godina kad su ušle u Plejboj vilu! Imale smo POLNU BOLEST! Horor detalji

Bliznakinje i bivše Plejbojeve zečice koje su bile deo rijaliti emisije "Girls Next Door", koju je započeo Hju Hefner, Karisa i Kristina Šenon, progovorile su o seksualnim odnosima s Hefnerom, navodeći da su im obema dijagnostikovane hlamidija i posttraumatski stresni poremećaj kao rezultat 18-mesečne veze s osnivačem Plejboja.

Sestre su se u Plejboj vilu uselile s 19 godina

Plejbojeve bliznakinje, Karisa i Kristina, bile su dve poslednje devojke Hjua Hefnera. Trinaest godina nakon završetka njihove 18-mesečne veze, koja je zabeležena u rijaliti seriji "The Girls Next Door", sestre priznaju da to nije bilo bajno razdoblje.

"To nam je bio posao", rekla je Karisa u najnovijoj epizodi dokumentarnog serijala "Tajne Plejboja".

Tokom ovonedeljne epizode, sestre su detaljno opisale loše strane svoje afere s Hefnerom, a to je uključivalo otuđenost i zlostavljanje koje su osećale od svog puno starijeg dečka, kao i emocionalnu bol koju su morale da prolaze kao rezultat seksualnog dogovora, za koji kažu da im još uvek otežava emocionalno povezivanje s drugima, prenosi People.

Bliznakinje Šenon imale su 18 godina kada su upoznale Hefnera, tada 83-godišnjaka. Odgajala ih je baka u Klivoteru na Floridi, a radile su u restoranu u stilu Hooters-a kada su skautirane za probno snimanje za Plejboj.

foto: Profimedia

Njihove fotografije odmah su privukle pažnju Hefnera i njegove tadašnje devojke Holi Medison, koja je nadzirala i vodila sve vezano za Plejboj.

Iako sestre nisu pobedile u takmičenju, u julu i avgustu 2009. proglašene su Playmates devojkama, te su primile pismo od Hefnera u kojem ih je pozvao da se usele u Plejboj vilu i da žive s njim.

Devojke tvrde da tada nisu shvatale da ta pozivnica toliko toga skriva.

"Dođavola, ne misliš da 80-godišnji muškarac spava sa svim ovim ženama", rekla je Karisa. Nekoliko meseci nakon što su se preselile u Los Anđeles, bliznakinje su proslavile 19. rođendan. "To je bila noć kada smo sve shvatile", rekla je Karisa, a Kristina je dovršila rečenicu: "U šta smo upale."

Hefner ih je pozvao u sobu i dao im "tabletu za živce"

Prema rečima bliznakinja, Kendra Vilkinson (još jedna bivša zvezda "Girls Next Door") pozvala ih je da puše marihuanu u Hefnerovoj spavaćoj sobi, ali kada su sestre stigle tamo, Vilkinson i Medison su ih ignorisale.

Premda je i sam Hefner delovao "super nervozno", povukao je poznati potez i ponudio sestrama, koje su već pile uprkos tome što su bile maloletne, tabletu za "opuštanje njihovih živaca", ispričale su bliznakinje.

foto: Profmedia

"Odmah smo bile najpijanije ikada", rekla je Karisa, koja je još ispričala da je Hefner počeo da gura njihove glave nadole, sve do svog penisa kako bi mu pružile oralni seks.

Kristina je rekla: "Nikad pre nismo zajedno bile u trojci, nikada to nismo htele", te je napomenula: "Uostalom, tog dana napunile smo 19. To nikada nećemo zaboraviti."

Nastavila je: "Nije ni završio. Zamislite samo kako se njegova stara ruka nekako trese dok vam dodiruje grudi. Kao da imate seks sa svojim dedom. I on je samo ležao, posmatrajući nas i govoreći "volite me ", rekle su bliznakinje koje su jedva dočekale da Hefner tu noć zaspi.

"Potrčale smo niz hodnik do slobodne spavaće sobe u kojoj smo boravile. Išle smo pod tuš. Nakon te noći više se nisam osećala kao da je ovo moje telo. Osećala sam se iskorišćeno, zgroženo."

"On ide pravo u pakao"

"Obe smo rekle - on ide pravo u pakao", dodale su sestre. Kako su meseci prolazili, bliznakinje su prepoznale da Hefnerov ritual "zavođenja" radi kao sat - kad bi sat otkucao ponoć, on bi sve žene u svojoj kući pozvao u svoju spavaću sobu. Stoga su rekle da su razvile naviku da svoju teskobu, zbog seksualnih odnosa te noći, umire alkoholom.

Večera je svakog petka, subote i nedelje počinjala u 17 sati, prisetila se Kristina. "I tako, za večerom bismo počeli da pijemo. Imali su otvoreni bar, pa bismo počeli da pijemo za slučaj da Hef želi da izvrši taj pritisak."

foto: Profimedia

Prema Karisi: "Bile smo pijane svake večeri, svake noći, a sve da bismo pokušale da izađemo na kraj s njim."

Na kraju ih je sustigao stil života u vili.

"U jednom trenutku se pojavila polno prenosiva bolest", tvrdi Kristina. "Uhvatili smo hlamidiju. Sećam se da sam otišla do kancelarije Meri Okonor i ona je rekla da se to dešava kad si seksualno aktivan.

Bliznakinje su se zaklele da više nikada neće imati seks s Hefom. Ali, Hefner im je na kraju dao ultimatum, te im poručio: "Ako ga volimo i želimo da budemo njegove devojke, onda moramo da imamo seksualne odnose s njim", kaže Karisa.

Jedna od bliznakinja je otkrila da je bila trudna s Hefom

Problem je što Hef ne voli da koristi zaštitu, rekla je Kristina. "Od batlera bismo samo naručili veliku činiju i u nju sipali toplu vodu, pa bismo u nju ubacili krpe. Njima smo se brisale nakon odnosa."

Karisa je tada rekla da nije mislila da je moguće začeti dete s Hefnerom, koji je tada imao 84 godine.

Odmah je znala da neće zadržati bebu. "Štaviše, Nisam htela da zna da sam trudna. Nisam htela još više da budem zaglavljena unutar tog balona. Mislila sam da je trudnoća još jedan način da me još više kontroliše. Osećala sam gađenje prema svom telu”, nastavila je. "Osećala sam se kao da je u meni nešto poput vanzemaljca. Bila sam besna. Samo sam htela da završim s tim", priznala je Karisa.

foto: Profimedia

"Meni je to silovanje"

Bliznakinje su plakale dok su se prisećale tajne posete klinici za abortus, a najrazornija odluka od svih pala je na Kristinu, koja je shvatila da ne može da prati Karisu na termin iz straha da ne privuče pažnju paparaca.

Kad su se vratile u kuću nakon zahvata, Karisa i Kristina su se sastale sa snimateljskom ekipom i rekli im da su morale da snime svoj video za uvodnu špicu serije. Karisa je rekla da se osećala tako grozno da je Kristina morala da glumi njenu dvojnicu.

Ipak, uprkos traumi, Karisa je potvrdila da je 100 odsto donela ispravnu odluku.

"Svaki put kad to radim s njim, to je napad", rekla je o seksu s Hefnerom.

"Meni je to kao silovanje. Koristio je kontrolne mehanizme u potpunosti u svemu, tako da sam srećna što sam abortirala", priznala je Karisa.

Hefner je bliznakinje jedva pustio iz vile

"The Girls Next Door" emitovala je svoju poslednju epizodu 8. avgusta 2010. Šest meseci kasnije, bliznakinje su rekle Hefneru da žele da napuste vilu. Rekle su da je pokušao da smisli kompromis u kojem bi im prepolovio džeparac od 1.000 dolara nedeljno ako ostanu, živeći u "Bunny House" izvan glavne vile, ali dogovor je kratko trajao. Na kraju su se razišli, dok se Hefner oženio njihovom kolegicom iz serije Kristal Haris Hefner, svojom trećom i poslednjom suprugom.

foto: Profimedia

"On ima toliku moć. Kao da si u kultu", rekla je Kristina. "Izgubiš sebe jer si tamo, sva ta nevinost je izgubljena. Teško je, kao da si u zatvoru i neko te lomi u samici. Jednostavno si slomljen." Karisa je rekla: "Mislim da taj deo nikada neće nestati, onaj deo nas koji je uzet."

U izjavi objavljenoj neposredno pre premijere dokumentaraca, trenutno rukovodstvo Plejboja je napisalo: "Verujemo i potvrđujemo žene i njihove priče, te snažno podržavamo pojedince koji su se javili da podele svoja iskustva." U izjavi je takođe navedeno: "Današnji Plejboj nije Plejboj Hjua Hefnera."

(Kurir.rs/ Net.hr)

