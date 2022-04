BILA JE PRAVI MAG MANIPULACIJE! Kubura otkrio da kupuje kuću, pa podelio NEPOZNATE lične detalje: Očekujem i debi u HOLIVUDU!

Nakon prodaje stana na Vračaru, gde je živeo sa Marijom, glumac kaže da se zasitio ovog dela grada u kojem je postalo naporno da se provodi vreme.

O privatnom životu i razvodu od fitnes instruktorke Marije Savić, glumac Aleksandar Srećković Kubura ne želi da govori. Ipak, on ne krije da mu je nakon prodaje stana, koji je bio zajednička imovina, u planu kupovina kuće.

- Došao sam ’91. godine u Beograd i od tada sam na Vračaru. To mi je bilo omiljeno mesto, ali poslednjih deset godina to nije više tako. To mesto postaje mentalno surovo za život. Tražim polako nešto u široj okolini Beograda, nešto što će mi biti utočište, da mogu da nađem svoj mir. Sad su nakon korone cene skočile, ali ćemo nešto naći. Kuća ili stan, bitan mi je mir - poručuje Kubura za “Blic“ i otkriva sve o sinovima Aleksi i Vanji.

- Stariji sin Aleksa radi četiri godine u Institutu „Mihajlo Pupin“, krenuo je sa tim odmah nakon fakulteta. Završio je elektro-tehniku. Dok sa druge strane, mlađem sinu Vanji koji ima devet godina teško mogu da objasnim da u moje vreme nije postojala ideja o mobilnom telefonu, a ne da sada postoji. Od toga je prošlo 40 godina, nije prošlo četiri veka. Koliko su se stvari promenile i koliko su sadašnje generacije uskraćene za to da moraju da rade i da se bore za informaciju - smatra Kubura čija je bratanica Jana jedina nasledila talenat za glumu.

- Moja rođena bratanica Jana studira glumu u Novom Sadu kod Borisa Liješevića. Talenat smo povukli na moju babu, tačnije njenu prababu, jer je ona privatno bila veliki mag manipulacije. A nikada nije bila glumica. Tako da je još jedan Srećković krenuo u glumačke vode. Jana je lepo sazrela i talentovana je za glumački posao - ističe glumac koji kaže da nikada više nije imao posla.

- Razgovarao sam i sa starijim kolegama poput Cece Bojković i Miodraga Krivokapića, ali niko od njih ne pamti da je ovoliko bilo snimanja. U jednom trenutku je bilo više od 20 projekata istovremeno. Nastali su problemi tehničke prirode gde nije više moglo da se nađe ljudi iz tehničkih sektora, rasvete.. Mislim da će sada to polako da stane, jer dosta projekata čeka i nisu stigli na red za emotivanje. Publika koja je bila naviknuta na odvratne rijaliti programe, konačno je prešla na dramske formate koji mogu da budu u producentskom smislu profitabilni, a da ih u isto vreme prihvata publika i traži. Hvala bogu da su se ljudi prezasitili rijaliti programa, jer je u jednom trenutku bilo odvratno uključiti televizor - poručuje Srećković koji se ipak neće pojavljivati u nastavku serije “Tajne vinove loze“, iako se u javnosti spekulisalo da će možda njegovo navodno ubistvo označavati novi zaplet:

- Nažalost ne. Ja sam predlagao da se vratim u drugoj sezoni, ali nije bilo dovoljno razumevanja. Tu sam prvi put doživeo, iako sam u ovom poslu jako dugo, da me posle te serije babe, tetke i žene napadaju na ulici i psuju. Govorili su mi “zašto nam diraš Veru“, a onda na pijaci nisu hteli da mi prodaju namirnice. U Zemunu je jedna devojka nasrnula na mene na parkingu, pa je njen dečko morao da me brani. Odmah je mene Sloboda upozorila, ko god u seriji krene na nju, taj je nadrljao. Na svu sreću sam snimio i “Slatke muke“ gde sam imao prilike da se pokažem kao komičar, pa sam ublažio imidž.

Glumac otkriva da je zakoračio i na strano tržište.

- Biću uskoro u Holivudu. Snimao sam prošlog leta u Beogradu film koji je producirala ozbiljna kuća. Radnja filma je o jednom popularnom američkom stendap komičaru. Imao sam u tom projektu lepu ulogu, pored mene je učestvovao i Nikola Đuričko. Čekam premijeru koja je bila predviđena za jesen 2022. godine, tako da je sada sve nezavisno. Očekujem svoj Holivudski debi.

