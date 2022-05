TANJA BOŠKOVIĆ ŠOKIRALA IZJAVOM: Radila sam teške fizičke poslove da ne postanem NARKOMANKA ILI ALKOHOLIČAR! Sve zbog OVOG!

Slavna glumica bila je gost emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji gde je govorila o svom životu, odrastanju i karijeri.

Voditeljka Vanja Camović navela je kao zanimljiv podatak da, iako je Tanja u penziji već deset godina, samo u decembru je odgirala dvadeset jednu predstavu, a ono što ju je zanimalo najviše, kako je u tome uspela.

foto: Kurir televizija

- Od gluposti i od lude glave. Ne mogu da kažem "ja ne mogu". Vezana sam za moje kolege. Mi od ovoga ne živimo samo materijalno, već i duhovno. I kada mi dođe da kažem da ne mogu, zastidim se i posmislim da je možda nekome baš tog dana potrebno "to nešto". To je preterano, to nije dobro ni za zdravlje, ni za živce - kaže Tanja Bošković u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Ona je otkrila da kada je pod tolikim adrenalinom, ume da pegla i do četiri ujutru, a da bi se "vratila sebi" ne krije da joj pomažu teški fizički poslovi.

foto: Kurir televizija

- Teška fizička posla da ne bih postala narkomanka ili alkoholičarka uzmem da spremam kuću. Tihe poslove, ne uključujem usisivač, mada sam često bila u toj napasti. Čitanje mi ne ide od ruke u kasnim satima, mora fizički da se desi nešto. Komplikovan je ovaj zanat, lako nam je se popeti u visoki adrenalin, ali nikada ne naučimo da izađemo iz uloge. Jako je teško izvući se iz velikog adrenalina, tad se postaje boem. Nije to lako, ali je divno. Dešavaju se predstave kada ceo ansambl radi to zajedno. Recimo posle "Ljubavnog pisma", predstave koju igramo preko dvadeset godina, mi sedimo zajedno i razgovaramo. I tako se najbolje spusti to na pravu meru - otkrila je Tanja, koja je istakla da je duša glumca veoma osetljiva.

- Vi glumca možete da ubijete lošom rečju ili pogledom koji je upućen sa nipodaštavanjem. Možete duševno da ga osakatite za ceo život. O tome se sve manje misli - rekla je lepa glumice.

Kurir.rs

