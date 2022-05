BOLNA ISPOVEST VILA SMITA KOJA JE MNOGE UZDRMALA: Gledao sam kako mi nestaju NOVAC i kuća, a progovorio je i O DROGI!

Vil Smit gostovao je u Netfliksovom šouu "My Next Guest Needs No Introduction" (Mog sledećeg gosta ne treba posebno predstavljati), koji vodi Dejvid Leterman. Emisija je snimana pre dodele Oskara, tako da nije bilo reči o incidentu, a Smit je između ostalog ispričao svoje iskustvo s drogama i kako je do njega uopšte došlo.

"Sve može da nestane u jednoj sekundi"

Leterman je spomenuo anegdotu iz Smitove knjige u kojoj opisuje razgovor s Džejmsom Njutnom Hauardom, koji je radio muziku za film "Ja sam legenda". U razgovoru je spomenuto, prepričava Leterman, kako je film prvog vikenda prikazivanja zaradio 77 miliona dolara, na šta je Smit odgovorio: "Pitam se šta smo mogli da uradimo da zaradi 80 miliona."

"U tom trenutku sam počeo da shvatam da je to suptilna bolest. Kad se usmeriš na materijalni uspeh, ništa nije dovoljno", komentarisao je Smit.

"Nisam razgovarao ni sa kim 14 dana. To mi je pomoglo da shvatim kakvo se ludilo odvija u mojoj glavi. Bio sam na vrhu materijalnog bogatstva. Mislim da je priroda čovečanstva da shvati da je materijalni svet nedovoljan da bi održavao našu sreću", dodao je.

"Nemoguće je zaštititi svoju porodicu. To je iluzija. Sigurnost je iluzija. Moramo da naučimo da živimo sa spoznajom da sve može da nestane u jednoj sekundi. Ako to spoznaš, kako možeš da budeš srećan", zapitao se Smit.

"Gledao sam kako nestaju novac, kuća i karijera"

Na drogiranje ajahuaskom, koju je, kako kaže, probao 14 puta u par godina, podstakla ga je spoznaja da ga ništa izvan sebe samog neće učiniti srećnim, "pa je pošao na duhovno putovanje". Ispričao je da mu je ajahuasku predložio prijatelj, te da je pre isprobavanja bio uplašen, ali je odradio istraživanje o tom psihodeliku.

"Nije da baš haluciniraš. Obe stvarnosti su sto odsto stvarne. Znaš da sediš u sobi, znaš u šta gledaš. Nije da nešto dođe umesto stvarnosti, nego su dva iskustva skroz odvojena. Postoji ono što se događa u tvojoj glavi i ono što se događa u sobi. Ali jednom kad je popiješ, vidiš se na načine na koje se nikad ranije nisi video", rekao je glumac.

Jedno je iskustvo opisao kao "najpaklenije psihičko iskustvo u životu".

"Odjednom sam počeo da gledam prizor u kojem sav moj novac nestaje, moja kuća nestaje, a nema ni moje karijere. A ja pokušavam da dohvatim novac i karijeru, ali mi ceo život propada", opisao je Smit svoje iskustvo.

"Tada sam čuo glas koji govori: 'To je jebeni život.' I čujem Vilov kako vrišti: 'Tata, pomozi mi. Tata! Zašto nećeš da mi pomogneš?' A ja joj odgovaram da je ne vidim", rekao je, dodavši kako ga je u tom trenutku šamanka uhvatila za rame i rekla mu da se opusti.

"U tom trenutku sam samo hteo da dođem do Vilov. Prestao sam da brinem i o kući i o karijeri", ispričao je Smit.

Zaključio je kako ga je to iskustvo naučilo da može da podnese svaki gubitak u životu.

