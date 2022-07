SEKTA MU UNIŠTILA 2 BRAKA, ŽENI BRANIO DA VRIŠTI TOKOM POROĐAJA: Tom Kruz puni 60 godina, ima BURNU prošlost i hitove iza sebe

Glumac Tom Kruz je napunio 60 godina, a rođen je 3. jula 1962. godine.

Tomas Kruz Mepoter IV, kako glasi njegovo puno ime je rođen u gradu Sirakuza u državi Njujork, a glumačku karijeru započeo je sporednim ulogama početkom osamdesetih godina prošlog veka.

foto: Profimedia

Jednu rođendansku zabavu organizovaće u Velikoj Britaniji u klubu Soho Farmhaus, a zatim će privatnim avionom odleteti u SAD kako bi proslavio sa svojim prijateljima. Lista zvanica će biti ekskluzivna, a navodno će biti pozvani Dejvid Bekam (47) i princ Vilijam (39).

- U vrlo dobrim odnosima je s princom, tako da je moguće da će i on doći - izjavio je izvor blizak glumcu.

foto: Profimedia

Kruz je odrastao u katoličkoj prodici i nije oduvek hteo da bude glumac već je ciljao na karijeru sveštenika. U glumačke vode ušao je slučajno i kako bi prekratio vreme. Naime, u srednjoj školi je morao da prestane da se bavi rvanjem zbog povrede, pa se priključio školskoj dramskoj sekciji.

Kao 19-godišnjak našao se u malim ulogama u filmu "Večna ljubav". Tada je shvatio da mu gluma odlično ide i nastavio je tim putem.

Brzo je postao popularan i uspešan glumac nakon što je dobio glavnu ulogu u filmu "Riskantan posao" 1983. godine. Nastavio je glumiti u hit filmovima osamdesetih, pa je tako glumio u filmovima "Boja novca", "Top Gun", "Kišni čovek" i "Rođen 4. jula". Za poslednji film čak je bio nominovan za Oskara.

foto: Profimedia

Nakon uloge u "Kišnom čoveku" igrao je u još jednoj drami "Rođen 4. jula" za koju je dobio i Zlatni globus za najboljeg glumca nakon čega je bio i nomininovan za Oskara.

Početkom devedesetih, Tom je imao priliku da glumi u filmu "Intervju sa vampirom" sa Bred Pitom (58) i Antoniom Banderasom (61), a nedugo nakon toga, američki glumac briljirao je u filmu "Nemoguća misija" u kojoj glumi tajnog agenta Itana Hanta.

Kruz je takođe nastupio kao naslovni lik u romantičnoj humornoj drami "Džeri Megvajer", čime je dobio još jednu nagradu Zlatni globus za najboljeg glumca i drugu nominaciju za Oskara.

foto: Profimedia

Njegovi filmovi zaradili su gotovo 4 milijarde dolara u američkim i kanadskim blagajnama i više od 10,1 milijardi dolara širom sveta, što ga je učinilo 8. najuspešnijim glumcem u Severnoj Americi.

Krajem osamdesetih je oženio glumicu Mimi Rodžers (65) zbog koje je počeo da ide u sajentološku crkvu. Uz glumca Džona Travoltu (67), Kruz je najpoznatiji član te organizacije i svakako jedan od najglasnijih. Redovno promoviše veru, bilo to kroz deljenje letaka na snimanju filmova ili doniranje novaca. Kruz takođe tvrdi da su mu sajentološki programi pomogli da se reši disleksije.

foto: Profimedia

Nakon Mimi, bio je dugo u braku s Nikol Kidman (55) i sa njom je usvojio dvoje dece. Sledbenik je i sajentologije, religije koju snažno propagira od iznenadnog rastanka od Nikol 2001. godine

Sa 16 godina mlađom Kejti Holmes (43), od koje se razveo 2012., dobio je ćerku Suri. Par se službeno upoznao 2005. na snimanju filma "Nemoguća misija 3". Niti mesec dana nakon svima je bilo jasno da su zajedno jer se nisu skrivali već su zaljubljeno šetali po Rimu, gde su došli kako bi Tom primio nagradu "David di Donatello" za životno delo.

foto: Profimedia

U jesen 2005. glumica je bila trudna, a Tom je tokom trudnoće kupio kućni ultrazvuk i pomno pratio tok trudnoće. Lekari su kritikovali njegov postupak jer je samo bolničko osoblje bilo osposobljeno da prati trudnoću putem medicinskih aparata. Imao je i neke bizarne molbe kojih se Kejti morala pridržavati tokom porođaja, kao na primer da mora biti tiha.

Prema sajentološkoj crkvi, tokom porođaja mora biti apsolutna tišina, a žena koja se porađa se mora suzdržati od pričanja i vikanja, jer veruju da to može naštetiti detetu. U proleće 2006. na svet je stigla devojčica koju su novopečeni roditelji nazvali Suri. Kako je dvojac tada rekao, to je ime koje ima značenje i na hebrejskom i na persijskom; na hebrejskom znači princeza, a na persijskom crvena ruža. On i Kejti su se razveli, a kako pišu strani mediji, on ćerku nije video preko decenije i sve ti zbog sajentološkog kulta.

foto: Printscreen YT

Osim što mu je sajentologija uništila dva braka i odnos sa ćerkom, zbog njegovih verovanja i izjava mnogo je ljudi u Holivudu skeptično oko rada sa Kruzom. Tako je izazvao veliku kontroverzu početkom 2000. kad je javno izjavio da je psihijatrija pseudonauka i da bi "trebalo da bude zakonski zabranjena".

Poslednjih godina ga optužuju da koristi botoks i filere jer mu lice izgleda čudno, čas natečeno, a čas zategnuto, ali sve je to Holivud i fabrika snova u kojoj je sve moguće.

foto: Printscreen/Youtube

