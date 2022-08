POGLEDAJTE KOJE NAŠE DAME SU OTIŠLE DA OSVOJE SVET I USPELE U TOME: Njihovi životi danas su SAVRŠENI, a evo kako su do toga DOŠLE!

Mnoge naše popularne dame bile su dovoljno hrabre da spakuju kofer i krenu put boljeg života, spremne da prihvate rizik da im tamo negde neće biti ništa bolje.

Ipak, ne samo da su one danas fantastične u svojim karijerama, one su uspešne i lepe, a njihova hrabrost donela im je neverovatna životna iskustva. Pogledajte koje naše dame su otišle da osvoje svet i uspele u tome.

Ivana Berendika

Ivana Berendika bila je jako popularna manekenka u našoj zemlji devedesetih godina i jedna od pevačica grupe Models. Danas je ona među najbogatijim ženama sa ovih prostora. Živi u Americi sa suprugom milijaderom Tomasom Jermolukom i dvoje dece. Venčali su se na Bahamima, i to u hotelu u kom se udala i Sindi Kraford. S Tomasom je Ivana nakon 11 godina braka dobila blizance. Veruje da u životu ništa ne treba planirati ni požurivati već da treba pustiti da se stvari spontano dese.

foto: Printscreen Instagram

U medijima je nema mogo sem kada se pomene njena velika strast – dizajn nakita. Njene komade obožavaju u svetskom džet setu, pa ih neretko na crvenom tepihu ponesu i Rijana, Kejt Mos, Meg Rajan, ali i domaće zvezde poput Marije Kilibarde.

Ivana i Tomas su inače često bili predmet čaršijskih priča zbog velike razlike u godinama, a ona je svojevremeno pričala o tome kako joj prija što uz sebe ima moćnog muškarca:

foto: Tviter

- Nisam bila od onih devojčica koje su maštale o princu na belom konju. Čini mi se da sam uvek bila racionalnija od drugih, pa mi se dogodilo da dobijem ono o čemu nisam ni razmišljala. Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima. Tomas obožava egzotična putovanja i ekstremne sportove. Otvoren je i voli sve da proba, a to nas je i spojilo. Oboje smo radoznali, želimo da otkrivamo nove zemlje i kulture. Upoznala sam ga kada sam imala 25 i već tada prošla sam mnogo više od svojih vršnjakinja. On je bio sve ono što mi je u tom trenutku trebalo. Upravo njegove godine, znanje, mudrost i harizma učinili su da se istinski zaljubim.

Anika Božić

Naša bivša manekenka rodom iz Sremske Mitrovice radila je i kao novinarka, a za oko javnosti zapala je upravo udajom za milionera Jusufa Al-Saraja. Ona je tako dobila nadimak arapska princeza, kojim je i dan-danas oslovljavaju u medijima, mada njen muž zapravo nije arapski princ.

foto: Instagram screenshot

- Moj muž nije arapski princ. Njegov deda je bio predsednik, dakle on je bio državnik palestinskih država, koja nikada nije bila monarhija, bar ne u skorijoj istoriji. Nije još službeno ni država. Nažalost, moj muž nikada tamo nije živeo, tako da je on Kanađanin, jer je tamo proveo svoj život - istakla je Anika u jednom intervjuu.

foto: Printscreen/Instagram

Ona se bavila modelingom, a sada je vrlo uspešna blogerka i vlasnica brenda i mama, dok je njen suprug Jusuf vrlo uspešan poslovan čovek, a njoj je uloga roditelja mnogo značila:

- Majčinstvo mi je promenilo prioritete, a samim tim i pogled na svet. Otvara se nova perspektiva i to je možda najlepše životno iskustvo. Dani su puni izazova, ali i neizmernog zadovoljstva.

Branka Katić

Branka Katić je već sa 15 godina debitovala na filmu, kao Tanja, jedna od ćerki Milene Dravić u filmu "Nije lako sa muškarcima". Usledile su uloge koje su je vinule u glumačke zvezde sa ovih prostora: "Mi nismo anđeli", "Lepa sela, lepo gore", "Rane", "Otvorena vrata", "Crna mačka, beli mačor"…

Glumica se 31. avgusta 2000. godine udala za britanskog reditelja Džulijana Farina, koji je režirao dve epizode serije Seks i grad. Sa porodicom je osam godina živela u Los Anđelesu, ali nije joj se dopao američki način života. Danas živi na relaciji London – Beograd.

foto: Gordan Jović/ Rts

Prethodno je Branka svetu pokazala svoj raskošni talenat. U Velikoj Britaniji je 1999. godine snimila seriju "Warriors". Priznala je da joj je bilo veoma teško jer je tada bombardovana Srbija, a ona nije mogla da bude sa dragim ljudima. Ubrzo ju je posao ponovo odveo u inostranstvo i počela je da gradi karijeru van svoje zemlje.

Godine 2007. godine započela je snimanje HBO serije "Big Love", čiji je jedan od producenata Tom Henks. Dve godine kasnije joj je poverena uloga u filmu "Public Enemies", u kom je glumila sa Džonijem Depom, oskarovkom Marion Kotijar i Kristijanom Bejlom. U drugim ostvarenjima je igrala sa Žilijet Binoš, Džudom Louom, Danijelom Krejgom. Igrala je i Srpkinju u britanskoj seriji "The Jury", a započela je snimanje Bi-Bi-Sijeve drame "The Fuse", gde joj je partner engleski glumac Kristofer Eklston.

foto: Nikola Anđić

Tokom 2012. godine joj se ostvarila želja da sarađuje sa svojim profesorom Radetom Šerbedžijom. Zajedno su snimali scenu u epizodi serije "Red widow". U tom periodu je bila jedna od najplaćenijih srpskih glumica i zarađivala je oko 15.000 dolara po jednoj epizodi. Sledeće godine joj je dodeljena uloga agentkinje KGB u francuskom filmu "Möbius". Glumila je na ruskom jeziku. Partner joj je bio oskarovac Tim Rot.

I možda se na ovim prostorima ne zna mnogo o svim Brankinim internacionalnim uspesima, ona je nastavila da snima, pa je i u Francuskoj snimala Bi-Bi-Sijevu dramu "Paradise".

Ogroman uspeh bio je kada je pre dve godine rediteljka Sali Poter Branki poverila jednu od glavnih uloga u filmu "The Roads Not Taken", i to uz Havijera Bardema i Salmu Hajek.

foto: Vladimir Šporčić

Branka je priznala da joj je u početku bilo teško da prihvati da je Holivud biznis i da je u njemu novac najznačajniji. S druge strane, u Engleskoj joj se dopalo to što reditelji uvažavaju glumce i zanimaju se za njih kao za umetnike i ličnosti.

Bojana Novaković

Bojana Novaković je rođena u Beogradu 12. jula 1981. godine. U Australiju se preselila kada joj je bilo sedam godina. Sa 12 godina je dobila prvu ulogu, a sa 15 se prvi put pojavila na filmu. Studirala je na koledžu u Sidneju gde je bila student generacije. Na Nacionalnom institutu dramskih umetnosti je stekla diplomu dramskog umetnika 2002. godine. Pored glume, radi i kao prevodilac za srpski jezik. Dobitnica je nagrade Australijske akademije filmske i televizijske umetnosti za najbolju glavnu žensku ulogu u televizijskim serijama.

foto: Printscreen/Instagram

Holivud je osvojila ostvarenjima Ivica tame, gde je igrala s Melom Gibsonom, i Generation Um, u kom joj je partner Kijanu Rivs. Širom planete, i kod nas, emitovala se Bojanina serija "Instinkt" u kojoj glumi detektivku Lizi Nidam. Godine 2003. Bojana igra Randu u mini-seriji "Marking Time", ulogu koja joj je donela AFI nagradu za najbolju glavnu ulogu u televizijskoj drami ili komediji. Igrala je u brojnim filmovima u Australiji, u srpskim filmovima "Optimisti" i "Šišanje". Od 2007. do 2009. godine igrala je Tipi u TV seriji Satisfaction. Nastupala je i u sidnejskom pozorištu.

Ivana Božilović

Rođena u Srbiji, rano se odselila u Čikago, bavila se modom i glumom i onda upoznala svog princa – životna priča Ivane Božilović zvuči kao moderna srpska bajka.

Ivana Božilović rođena je u Beogradu 28. septembra 1977. Ipak, ona za život u Srbiji skoro da ne zna jer je u ranom detinjstvu s roditeljima otišla u Čikago. Tamo je polako pronalazila svoje mesto pod suncem, pa je počela da se bavi modom, glumom, a radila je i kao voditeljka. Svojevremeno se slikala i za časopise "Maksim" i "Plejboj".

foto: Profimedia

I u svetu glume je nastupala uglavnom bez odeće, a pojavljivala se, između ostalog, u ostvarenjima "Sto devojaka", "Čarlijevi anđeli", "Van Vajlder".

Onda je Ivana upoznala čuvenog milionera i naslednika Endrua Fajerstona, praunuka osnivača kompanije za proizvodnju guma Fajerston. On je inače poznat i po tome što je učestvovao u jednom rijalitiju u kojem je zaprosio Dženifer Šefit, sa kojom je posle nekoliko meseci prekinuo vezu pre stupanja u brak. Danas on sa Ivanom živi glamuroznim životom koji je većini dalek i nedosežan.

Endru jednom prilikom javno kazao koliko je neverovatno što su njih dvoje uopšte zajedno:

- Danas je 12 godina od kako sam upoznao Ivanu. Kakve su šanse da dečko iz Los Olivosa upozna devojku iz Beograda, iz Srbije i da završe zajedno i ostatak života provedu zajedno?! Nisam siguran da li je to bila sreća ili šta, ali sam siguran da me je srce dovelo do tebe.

Ivana je godinu dana posle venčanja, u martu 2009. godine, rodila sina kome su dali ime Adam Bruks, potom je dobila ćerku Anju Jasminu, a onda i drugog sina Šejna.

Jelena Bin Drai

Jelena Jakovljević Bin Drai je bivša manekenka i misica, kao i modna dizajnerka. Ona je 1998. godine proglašena za mis Jugoslavije, mis fotogeničnosti i mis interneta. Ušla je u istoriju jer je osvojila tri od pet titula na jednom izboru, a iste te godine je na svetskom takmičenju ostala bez plasmana.

foto: Printscreen/Instagram

Rođena 16. maja 1979. godine u mestu Žabalj pored Novog Sada, Jelena je studirala arhitekturu, ali je nije privela kraju. Ima završene magistarske studije ekonomije.

Počela je da sarađuje sa velikim modnim agencijama, putovala je po svetu i kratko živela u Italiji. Pre 20 godina otišla je u Dubai kao jedan od prvih supermodela u regionu.

Godine 2009. Jelena je dobila priznanje za poslovnu ženu godine. Vlasnica je velikog lanca kozmetičkih i spa centara, takođe se bavi modom i humanitarnim radom, a 2013. je nominovana za Ženu privrednika godine Srednjeg Istoka.

foto: Printscreen Instagram

Njeni saloni su po drugi put nominovani za najbolje u "What’s on" magazinu. Na ostrvu Palma je otvorila polikliniku i obdanište koje je namenjeno visokom staležu koji tamo živi.

Godine 2003. godine Jelena je upoznala arapskog biznismena Saida Bin Drai čije se bogatstvo procenjuje na dve milijarde dolara. Posle pet godina njih dvoje su se venčali u Dubaiju. Danas imaju četvoro dece.

Anica Dobra

Naša velika pozorišna, filmska i televizijska glumica, pored uloga u domaćim ostvarenjima, često glumi i u Nemačkoj. Od 1977. do 1981. godine Anica je živela i školovala se u Frankfurtu na Majni. Zavolela je i dobro savladala jezik, ali se vratila u Srbiju kako bi upisala današnji Fakultet dramskih umetnosti.

Pored toga što je jedna od omiljenih glumica u Srbiji i regionu, Anica Dobra uživa veliku popularnost i u Nemačkoj, gde je smatraju za glumicu prve klase kojoj priželjkuju prestižnu nagradu „Oskar“.

foto: Zorana Jevtić

Slavu na ovim prostorima su joj donele uloge u "Sabirnom centru", "Metli bez drške", u filmu "Kako je propao rokenrol". Usledile su uloge u nemačkim filmovima "Rosamunde" i "Spieler" iz 1990. godine i "Wildfeuer" i "Nie im Leben" iz 1991. godine.

Tokom dvehiljaditih je stvarala i dalje u Nemačkoj, a 2007. se na radost domaće publike vratila u Beograd kako bi sa Nebojšom Glogovcem i Natašom Ninković snimila dramu "Klopka". Potom je u dokumentarnom filmu "Frau Ajnštajn", gde je igrala Milevu Ajnštajn.

foto: Zorana Jevtić

Do dan-danas Anica je nastavila da radi u Srbiji i inostranstvu, uspešno na oba polja. Zato joj kolege i poštovaoci odaju posebno priznanje jer su snimanja sama po sebi neretko zahtevna, a naročito na relacji između dve države. Onda i ne čudi što Anica nema mnogo vremena za medije. Radije uživa sa surpugom i ćerkom, koja je takođe glumica.

Marija Karan

Marija Karan se proslavila ulogama u seriji "Ljubav, navika, panika" i u filmu "Jesen stiže, dunjo moja", "Kad porastem, biću Kengur"… Dugo je živela na relaciji Los Anđeles – Beograd.

Prvo je 2006. godine Marija počela da živi u Londonu gde se školovala, a onda 2009. godine se preselila u Los Anđeles gde je počela da gradi karijeru. Vrlo brzo se navikla na tamošnji stil života i stekla je veliki broj prijatelja. Godine 2012. je počela da se zabavlja sa Džoelom Lubinom, jednim od najuspešnijih holivudskih agenata koji je sarađivao sa velikim zvezdama kao što su Tom Kruz, Džordž Kluni, Kristina Agilera. Dve godine kasnije njih dvoje su se verili, a mesec dana kasnije su se venčali. Krajem 2014. godine Marija je dobila američko državljanstvo.

foto: Nemanja Nikolić

Holivudski džet set joj se omilio, ali kazala je kako je uverena da su naši umetnici veoma talentovani, ali da se za njih ne čuje u svetu. Zbog toga se trudi da im pomogne i da ih na najbolji mogući način promoviše. Marija je u Americi počela da istražuje likovnu umetnost koja ju je zanimala i u detinjstvu. Ona i njen suprug su oboje bili ljubitelji umetnosti i podržavali rad umetnika iz Los Anđelesa.

Marija je u Los Anđelesu promenila navike u ishrani i počela je više da vežba. Za njenu ishranu bila je zadužena nutricionistkinja Kimberli Snajder. Godine 2010. godine glumica je igrala u filmu o krstašima koji je prikazan na američkom kanalu Sci-Fi. Godinu dana kasnije je učestvovala u snimanju filma "Assassination Games" u kome je sarađivala sa Žan Klod Van Damom.

foto: Profimedia

Takođe, dodeljena joj je uloga teniserke u seriji "Tajni slučajevi", a na kastingu za izbor glumaca pobedila je rusku teniserku Anu Kurnjikovu. Pojavila se i u parapsihološkom trileru "The Rite" u kom glavnu ulogu tumači Entoni Hopkins. Glumica je na svečanoj premijeri filma prošetala crvenim tepihom baš u društvu poznatog glumca. U međuvremenu se Marija razvela od supruga i sada živi sa sinom u Beogradu.

