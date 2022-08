BOMBASTIČNA ISPOVEST BRITNI SPIRS: Nude mi BRDO PARA za intervjue! Bila sam JE*ENA MAŠINA, a onda me je porodica ODBACILA!

Slavna pevačica Britni Spirs je ispričala svoju životnu priču u bombastičnom 22-minutnom videu na Jutjubu. Govorila je o zlostavljanju koje je doživela tokom i nakon očevog starateljstva, a otkrila je i zašto je odbila puno novca da uradi intervju s Oprom Vinfri, piše Page Six.

- Nemam ništa od deljenja svega ovoga. Imam ponude da radim intervjue s Oprom i toliko mnogo ljudi za puno, puno novca, ali to je suludo. Ne želim ništa od toga. Za mene je to više od intervjua u sedećem položaju - istakla je.

Pevačica se još jednom obrušila na svoju porodicu u audio zapisu, koji je u međuvremenu izbrisan, objašnjavajući da se oseća kao da su je napustili usred njenog konzervatorijuma.

- Doslovno su me ubili. Odbacili su me. Osećala sam se kao da me porodica odbacila. Nastupala sam pred hiljadama ljudi noću u Vegasu, uzbuđenje, smeh, poštovanje... Bila sam mašina. Bila sam je*ena mašina, maltene nisam ni bila čovek. Bilo je suludo - rekla je Spirs.

Britni je takođe potvrdila svoju prethodnu tvrdnju da je početkom 2019. godine bila prisilno u ustanovi za mentalno zdravlje jer se usprotivila plesnom pokretu tokom jedne od svojih proba.

U audio snimku je opisala ponižavajuće okolnosti unutar ustanove gde je, navodno, morala da se skida pred drugima i pohađa "militantne" oblike terapije.

- Doveli su me u ignorantsko stanje uma kako bih se osećala kao da su mi potrebni - rekla je Britni i dodala da joj je navodno rečeno: "Ako ne budeš radila što ti kažemo, pokazaćemo ti ko je glavni".

Spirs je takođe rekla da je bila prisiljena da kaže javnosti da je tražila lečenje zbog bolesti debelog creva svog oca, Džejmija Spirsa, ali iza zatvorenih vrata je "plakala" svom ocu i tadašnjem staratelju i njenom timu.

- Pitala sam ih "Zašto mi to radite?" - rekla je Britni dodajući da su joj Džejmijeve poslednje reči navodno bile: "Sada ne moraš da ideš, ali ako ne odeš, ići ćemo na suđenje i ti ćeš izgubiti. Imam mnogo više ljudi na svojoj strani nego ti. Nemaš čak ni advokata, pa nemoj ni da razmišljaš o tome".

Britni je dalje opisala koliku su kontrolu Džejmi i njegovi sukonzervatori imali nad njom. Takođe, dodala je da je jednom bila u "tajnoj vezi" s neimenovanim muškarcem.

- Razgovarala sam s njim i hteo je da napusti zemlju sa mnom. Sve smo sredili da odemo i bila je to tajna veza.

Britni je kazala da je tada svojoj bivšoj asistentkinji rekla: "Moj najveći strah bio je 'Šta bi moj tata učinio da ja učinim nešto loše? Šta ako bi me pronašli? Šta bi oni učinili?'… A ona me pogledala i rekla: 'Šališ se, Britni? Tvoj tata ti to nikad ne bi uradio'".

Britni je izjavila da je, uprkos svemu što se dogodilo između nje i oca, "iskreno više ljuta" na svoju majku Lin Spirs, jer kada bi je novinari kontaktirali, ona bi se navodno "nevino sakrila" i ne bi se zauzela za nju.

- Mislim da je mogla da mi nađe advokata za doslovno dve sekunde. Prijatelj mi je na kraju pomogao da nađem advokata, ali svaki put kad bih stupila u kontakt s advokatskom kancelarijom, prisluškivali su mi telefon i oduzeli bi mi ga - rekla je Britni.

Metju Rosengart, bivši savezni tužilac koji je pomogao Britni da se oslobodi starateljstva u novembru 2021. godine, aktivno istražuje navode da su Džejmi i njegovi sukonzervatori špijunirali pevačicu.

- Kako su se, dođavola, izvukli? Ima li Boga? Postoji li on?... Delim ovo jer želim da ljudi znaju da sam samo čovek. Nakon ovih iskustava osećam se kao žrtva i kako to mogu da popravim ako o tome ne pričam - rekla je Britni u videu koji je objavila.

