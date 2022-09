MEGAN JE OTVORENO ZAPRETILA HARIJU DA ĆE GA OSTAVITI: Postavila mu ULTIMATUM, princ bio IZBEZUMLJEN! Ovako ga je UCENILA!

Samo nekoliko dana nakon što je kraljica Elizabeta II sahranjena, britanski dvor suočava se s novim problemom - najnovijom knjigom o kraljevskoj porodici.

Reč je o delu "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" ili u prevodu "Dvorjani: Skrivena moć iza krune" kraljevskog dopisnika i autora Valentina Loua, koja se najavljuje kao eksplozivno novo štivo o princu Hariju i Megan Markl. Odlomke iz novog Louovog dela objavio je The Times, a u njemu je niz zanimljivih tvrdnji. Tako autor piše kako je princ Hari bio progonjen strahom da će postati nevažan, posebno kada njegov bratanac Džordž napuni 18 godina, stalno se upoređujući sa svojim stricem princem Endruom. Još sočniji su delovi su da je Mehan postavila ultimatum Hariju da će raskinuti s njim ako on javno ne otkrije da su u vezi.

foto: DW / Goff Photos / Profimedia

Prema odlomku iz knjige, dok se Hari suočavao s hordama novinara koji su želeli da istraže život njegove nove devojke, on je "postao odlučan da zaštiti" Megan. Međutim, ona je insistirala da njihova veza postane javna.

"Govorila je; ako ne daš izjavu kojom potvrđuješ da sam tvoja devojka, raskinuću ću s tobom. Har je bio u panici", rekao je za knjigu jedan neimenovani izvor, dok je drugi tvrdio kako je Hari bio zbog toga izbezumljen i samo govorio "ona će me šutnuti".

Zato se obratio sekretaru Kensingtonske palate, Džejsonu Knaufu, zahtevajući da izda izjavu kojom potvrđuje da je Megan njegova devojka i osuđuje rasističke i seksističke tonove nekih medijskih izveštaja.

foto: Profimedia

U knjizi se navodi i da je princ Vilijam navodno pokušao da reši problem loših odnosa sa Saseksovima s drugim članovima kraljevske porodice, no kako je njegov brat odbio o tome da razgovara, ponavlja uz nove detalje tvrdnje kako je Megan zlostavljala osoblje, ali i objašnjava do koje mere navodno nije razumela svoju dužnost.

Lou je tako napisao da dok je Megan radila na tome da je se javno prikaže u pozitivnom svetlu tokom turneje para po Australiji 2018, iza kulisa je "to bila druga priča".

"Iako je uživala u pažnji, Megan nije shvatila smisao svih tih šetnji, rukovanja s bezbrojnim strancima. Prema nekoliko članova osoblja, čuli su je kako je barem jednom prilikom rekla: ‘Ne mogu da verujem da nisam plaćena za ovo‘."

foto: Profimedia

Lou, kako su primetili britanski mediji prema onome što je do sada podeljeno s javnošću, vrlo je kritičan prema Megan, a njeni postupci, posebno sa saradnicima, prikazani su u lošem svetlu.

"U proleće 2017, više od šest meseci pre nego što se par verio, rekla je jednom od Harijevih savetnika: ‘Mislim da oboje znamo da ću uskoro biti jedan od vaših šefova‘.", tvrdi se u knjizi, čiji izlazak je najavljen za 6. oktobra.

Takođe stoji i da se Megan sukobila sa svojom ličnom asistentkinjom Melisom Touabti oko besplatnih poklona uključujući odeću, nakit i sveće koje su neke kompanije slale vojvotkinji. Touabti, koja je dala otkaz samo šest meseci nakon što se pridružila palati, sledila je pravilo da članovi kraljevske porodice ne smeju da prihvataju poklone od komercijalnih organizacija, ali Lou tvrdi da se njen stav nije dopao Megan.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

