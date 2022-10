OTAC SERIJSKOG UBICE ŽELI DA TUŽI NETFLIX: Snimili serije o njegovom SINU KANIBALU koji je ubio 17 muškaraca, a OVO mu smeta!

Otac monstruoznog serijskog ubice Džefrija Damera razmišlja o tome da tuži Netflix zbog njihove dve hit serije o njegovom sinu. Naime, 86-godišnji Lajonel Damer navodno je uzrujan što ga niko nikad nije kontaktirao iz Netflixa u vezi s popularnom serijom "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story", koja je počela da se emituje u septembru, ispričao je njegov negovatelj za US Sun.

Otac kanibala iz Milvokija takođe je ljut jer Netflix nikad nije tražio dozvolu za korišćenje snimaka pravnog tima njegovog sina, a koji su mogli da se čuju u drugoj popularnoj dokumentarnoj seriji o Džefriju Dameru ovog striming giganta, "Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes", koja je pak s emitovanjem krenula početkom oktobra. Obe serije su iznova podstakle fascinaciju Džefrijem Damerom, koji je ubio 17 dečaka i muškaraca u periodu od 1978. do 1991. Ubica je postao toliko popularan kroz navedene dve serije da se ljudi maskiraju u njega za Noć veštica.

Lajonel Damer pak mirno živi u ruralnom delu Ohaja. Odbijao je išta da komentariše od početka emitovanja Netflixovih serija, a navodno je postao izuzetno nervozan od kad su se na njegovom posedu pojavili obožavatelji njegovog sina.

Damerov pomoćnik koji je insistirao da ga oslovljavaju s Džeb, ispričao je za The Sun da je odlučio da se naoruža kako bi se zaštitio od tog iznenadnog ludila.

"Iz svega što sam video i čemu sam lično svedočio, Lajonela niko nije kontaktirao u vezi ni s jednom od navedenih serija na Netflixu. Porazgovarao sam s nekoliko advokata, ali i s njegovim izdavačem u vezi s celim haosa koji se trenutno odvija i priča koje smo videli. Lajonel i njegov punomoćnik prikupljaju informacije i razmatraju moguću tužbu protiv produkcijskog tima, a možda i samog Netflixa, jer nisu pokazali ama baš nikakvu brigu za Lajonelovu dobrobit", kazao je Džeb.

foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Lajonel Damer ranije se našao u centru nacionalne pažnje nakon što je njegov sin uhapšen 1991. zbog stravičnih ubistava. Objavio je i memoare pod nazivom "A Father‘s Story" 1994, u kojima govori o Džefriju Dameru, i to samo par meseci pre nego što je Damera u zatvoru nasmrt pretukao drugi zatvorenik Kristofer Skarver.

U knjizi je naveo kako pre samog hapšenja nije imao pojma da mu je sin ubica.

Džeb je takođe ispričao za The Sun da iako nije gledao nove Netflixove serije, ima osećaj kako Lajonel Damer nije pošteno tumačen u njima.

"Lajonel je bio jako brižan otac. Jednostavno je pokušavao da da sve od sebe u vreme neizvesnosti. Smatra da ništa od ovog nije trebalo da bude urađeno, te da su sve informacije koje treba da budu objavljene u njegovoj knjizi. Sve ostalo je glamurizovano i pridaje pažnju detaljima koji nisu dokazane činjenice. Kad sam pitao Lajonela šta bi želeo da poručim ljudima, rekao je: ‘Sve što sam želeo da kažem je u mojoj knjizi‘. I to je sve što se njega tiče", naglasio je Džeb.

Inače, "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story", koju potpisuje autor serije "American Horror Story" Rajan Marfi, druga je ikada po gledanosti na Netflixu, nakon četvrte sezone "Stranger Things".

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:37 PLINSKA BOCA KAO SERIJSKI UBICA!