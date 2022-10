MEGAN MARKL OPET UHVAĆENA U VELIKOJ LAŽI? Tvrdi da je DALA OTKAZ jer nije htela da bude LAKA ŽENA, a na OVAJ SNIMAK je zaboravila

Megan Markl je još jednom dokazala da njena dela nisu u skladu s onim što govori.

Naime, bivša glumica je u nedavnoj epizodi svog podkasta "Archetypes" s Paris Hilton otkrila da je 2006. odustala od angažmana hostese u šouu "Deal or No Deal". U emisiji je nosila aktovku punu novca za takmičenje, a istakla je da je dala otkaz jer "nije više htela da se oseća kao fufica".

Tvrdi da su je na snimanju stalno podsećali da uvlači stomak, nosi lažne trepavice i ekstenzije, te puš-ap brushalter kako bi joj grudi izgledale bujnije. Zbog ovih izjava je Markl optužena da je licemerka.

foto: Profimedia

Naime, pojavio se snimak Meganine scene iz rimejka serije "Beverly Hills 90210", u kojoj je tada kao 27-godišnjakinja tumačila Vendy. Glumica je odradila prizor koji sugeriše da je Itanu, kog je glumio Dastin Miligan, odradila oralni seks u automobilu.

U nezgodnom trenutku ih je zatekla njegova devojka Eni, koju je odglumila Šenei Grajms, a kako bi prikrio šta se dogodilo, on brzo popravlja odeću. Megan je odradila taj glumački angažman dve godine nakon što je, kako je rekla, doživela prosvetljenje i dala otkaz u šouu "Deal or No Deal".

Inače, u podkastu je razgovarala o svom otkazu u emisiji, koju je vodio Haui Mendel, s Paris Hilton.

"Na kraju sam odustala jer sam bila mnogo više od svog tela koje se objektivizovalo na pozornici. Nije mi se sviđalo da se svodi samo na izgled, a tako sam se osećala sve to vreme kada sam bila prikazana kao specifični arhetip reči fufica", ispričala je Megan.

Megan je možda "zaboravila" da je prihvatila ulogu "fufice" dve godine nakon što je navodno odlučila da je iznad takvih uloga, ali to nisu zaboravili da primete korisnici društvenih mreža koji su je prozvali zbog licemerja.

"Mora da je zaboravila da je bila devojka koja pruža oralni seks u seriji NAKON što je odlučila da prestane da bude hostesa jer su je objektivizovali", "Niko te nije prisilio, niko te nije ponizio, ti si sama prihvatala te poslove", "Šta joj je bilo u glavi kad je dobila scenario za tu ulogu? Je li mislila da je to uloga s kojom će se probiti u zvezde?", bili su neki od komentara koji su se pojavili na društvenim mrežama.

Megan je, piše Daily Mail, navodno "oklevala" da prihvati ovu ulogu, no navodno je zaključila da "glumica koja pokušava da se probije ne može biti izbirljiva".

(Kurir.rs/ Story.hr)

