MEGAN MARKL KOVALA PAKLENI PLAN DA NASAMARI KRALJEVSKU PORODICU: Isplivale mračne tajne vojvotkinje! Bivši zaposleni SVE otkrili!

Kad je Hari sreo Megan, sve se u njegovom životu nepovratno promenilo, a između ostalog i njegov odnos s porodicom.

Nekad blizak odnos između Harija i njegovog brata Vilijama prvi je počeo da trpi štetu kad je Vilijam upozorio mlađeg brata da ne srlja u vezu s glumicom. Hari je uradio upravo suprotno, požurio da se venča s Megan, a od brata je počeo polako, ali sigurno da se udaljava.

Danas su im odnosi jako zategnuti, a mnogi za to krive upravo Megan, koja se teško prilagođavala životu u sklopu kraljevske porodice. Sve je kulminiralo time da se par odrekao kraljevskih dužnosti i napustio Veliku Britaniju, a najgori udarac porodici zadali su ubrzo nakon čuvenog Megzita kad su dali ozloglašeni intervju Opri Vinfri, u kojem su izneli brojne optužbe protiv kraljevske porodice, između ostalog pripisujući im rasističke komentare na račun svog (tad još nerođenog) sina Arčija, a Megan je tvrdila da ju je Kejt Midlton rasplakala uoči venčanja.

Intervju je odjeknuo kao bomba, razbesneo kraljevsku porodicu, ali i britansku javnost, a malo pomalo počeli su da cure detalji koji ni slavni par nisu prikazivali baš u najboljem svetlu. Pokazalo se da ni Megan, koja se svom silom trudila da izazove saosećanje, nije strano da rasplače nekoga, pa se puno pričalo o njenom okrutnom odnosu prema posluzi, a nove detalje je izneo i autor Valentin Lou u svojoj knjizi "Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown".

Lou navodi da se Megan grubo ponašala prema jednoj od uvaženih dvorjanki, Samanti Koen, a pisao je i o detaljima sukoba u Kensingtonskoj palati pre venčanja Harija i Megan.

"Slušaj, da imam bilo koga drugog ko bi radio ovaj posao, dala bih ga njemu", odbrusila je tako članici osoblja zaduženoj za komunikaciju s medijima.

Samanta je imala visoki rang u kraljevskom domaćinstvu i radila je za kraljicu Elizabetu pre nego što se prebacila u Harijev tim. S Harijem je od početka imala prijateljsku komunikaciju.

"Kad je počela da radi za njega, Hari ju je već dobro poznavao. Bila mu je draga i on je bio drag njoj. Samanta je bila neverovatno sposobna u rešavanju problema, mogla je sve da uradi. Od nje su tražili da radi stvari koje inače ne bi tražili od sekretarke, a onda su se prema njoj grubo ponašali", ispričao je Valentin Lou prilikom gostovanja u podkastu "Palace Confidential".

"Megan je vikala na nju… Ispričala je da je raditi s njom i Harijem bilo kao raditi s parom tinejdžera", preneo je autor.

Otkrio je i pojedinosti o problemima pre venčanja.

"Problemi su počeli pre venčanja oko hrpe raznih stvari, zbora, hrane…", rekao je.

Megan je pravila probleme i oko toga kako su se informacije o venčanju iz kraljevske porodice komunicirale prema medijima.

"Iz palate bi objavili detalje oko torte, haljine ili tako nečeg da bi mediji bili zadovoljni", objasnio je Lou i dodao da Megan tim nikako nije bila zadovoljna.

"Našla se tu neka jadna žena koja joj je prezentovala alternativni plan koji se Megan nije svideo. Rekla joj je: ‘Veruj mi, da imam bilo koga drugog da mu dam da radi ovaj posao, dala bih mu‘’’, ispričao je.

Valentin Lou je u svojoj knjizi detaljno pisao o tome kako su Hari i Megan postepeno uništavali odnose sa svojim osobljem koje je nazvao poštenim ljudima koji su imali poverenja u Megan i koji bi sve učinili da paru pomogne da postigne uspeh.

Autor navodi i to da je Megan planirala svoj odlazak iz kraljevske porodice.

"Ona je htela da bude odbijena, bila je opsednuta tom pričom od prvog dana", rekao je jedan bivši član osoblja. Čak je i njen tim navodno komentarisao da se osećaju izigranima.

U knjizi Lou tvrdi da je Megan htela da dokaže kako ju je institucija izneverila, te se čak žalila odeljenju za ljudske resurse u palati, gde su je saslušali, ali nisu joj ukazali nikakvu pomoć.

"Ovo je bilo neizbežno: ljudski resursi su tamo da se bave zaposlenima, a ne članovima kraljevske porodice. Megan je to morala da zna, pa šta je onda htela da postigne? Nastojala je da ostavi dokaze, bio bi ciničan odgovor’, navodi se u knjizi.

"Svi su znali da će se institucija procenjivati po tome koliko je ona srećna, a napravili su grešku misleći da ona želi da bude srećna’, citirana je izjava bivšeg zaposlenog.

