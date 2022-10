JOŠ JEDAN SKANDAL MEGAN MARKL! Posle optužbi i kukanja na stari posao, javila se njena BIVŠA koleginica i žestoko OPLELA: Laže!

U novom izdanju podkasta sa Paris Hilton pod nazivom "Breaking Down the Bimbo" odnosno razbijanje mita o glupačama (fuficama), Megan Markl prisetila se vremena kada je kao hostesa radila u popularnom šou programu "Dogovor ili ne" (Deal or No Deal).

Kako je rekla, bila je zahvalna na pruženoj prilici dok je pokušavala da se probije kao glumica, čime je "plaćala račune", ali isto tako, zbog svega se "nije dobro osećala".

foto: Profimedia

Vojvotkinja od Saseksa rekla je Paris Hilton kako želi da danas-sutra njenu ćerku Lilibet cene prvenstveno zbog pameti, a ne zbog njene lepote ili tela, kao što je bio slučaj kod nje dok je radila kao hostesa. U tom šou progarmu se pojavila u 34 epizode.

"Nije mi se sviđao taj osećaj biti svačija. Tako sam se osećala u to vreme jer sam bila svedena na reč glupača (fufica). Čak smo svake nedelje dobijale bonove za sprej za sunčanje jer je postojala ideja kako bismo tačno trebale da izgledamo", rekla je Megan, nakon čega se podigla poprilična bura u javnosti, a na sve je reagovala i Klaudija Džordan, žena koja je baš kao i Megan Markl bila hostesa u popularnoj emisiji.

foto: Profimedia

49-godišnja Klaudija Džordan odlučila je da uzvrati vojvotkinji od Saseksa i da demantuje njene izjave. Danas zvezda rijalitija "Real Housewives of Atlanta", pojavila se u šou sredinom 2000-ih, zajedno s Megan, a svoje viđenje svega je objavila na svojoj Instagram priči.

Kako je rekla, u emisiji ih nikada nisu "tretirali kao fufice", kao i da im je pojavljivanje tamo otvorilo mnoga vrata i pružilo mnoge nove prilike.

"Prvo da razjasnim - dobiti angažman u ovakvoj emisiji ne zavisi nužno od vašeg intelektu, ali morate da znate da su izvršni producenti svake epizode odabrali po pet modela s najodgovornijim i najzabavnijim ličnostima, za koje su znali da će animirati takmičare', stoji u jednoj od niza objavljenih poruka na Instagram storiju koje je ona u međuvremenu obrisala jer su je optužili da blati Megan, a ona je objasnila da nije to radila već branila emisiju i da u pitanju različiti doživljaji i emocije, kao i da ljudi mogu da daju različite komentare na isti posao, što je ona i uradila.

"Deal or No Deal" nas nikada nije "tretirao kao fufice". Devojke su se birale na temelju ličnosti, ne izgleda. Dobili smo puno prilika zahvaljujući tom šou programu. Onaj ko nije hteo da sarađuje, nego se samo pojaviti, dobio je na kraju samo ček s novcem i ništa više. No, ako odlučiš da iskoristiš taj trenutak, samo ti je nebo granica."

Za Klaudiju ova je emisija bila odskočna daska, posle čega je počela da dobija angažmane, kao i Megan Markl je jer nedugo zatim dobila ulogu u seriji "Suits".

(Kurir.rs)

