JEDNA TAJNA PRINCEZE DAJANE ZGROZILA ČARLSA: Isplivali detalji njenog razgovora s Kamilom! Ovom rečenicom ju je PONIZILA do bola

Peta sezona megapopularne serije "Kruna" baviće se najvećim delom neprežaljenom princezom od Velsa, Dajanom i njenim nesrećnim brakom s princem Čarlsom.

Juče je izašao prvi pogled na sezonu koju željno iščekuju gledaoci širom sveta, ali ne i kraljevska porodica, što je potpuno razumljivo. Mnogi Dajanini poklonici smatraju da je Dajanu porodica uništila, ali i ubila, iako je sve ostalo na raznim teorijama zavere.

U svakom slučaju, Dajana je ostala najomiljenija članica kraljevske porodice, princeza naroda, a njenu patnju u nesrećnom braku nije moguće umanjiti, jer je sve jasno rečeno. Čarls je tako danas u braku sa ženom koja je uvek bila s njima u braku, iako to Dajana nikada nije htela. No krenimo ispočetka.

foto: Profimedia

Princeza Dajana i princ Čarls venčali su se 29. jula 1981. u katedrali Svetog Pavla u Londonu. Ceremoniju na televiziji je pratilo 750 miliona ljudi iz 74 države, a taj datum je proglašen državnim praznikom u Velikoj Britaniji. Iako bi dan venčanja trebao da bude prepun emocija i pozitivnih misli, princeza je već tada počela da sumnja u Čarlsovu vernost.

Podsetimo, uoči velikog kraljevskog venčanja Dajana je sa sestrama podelila svoje sumnje o princu Čarlsu. Naime, pronašla je narukvicu koju je Čarls izradio za Kamilu s ugraviranim njihovim nadimcima.

Nakon što je Čarls ostavio verenicu i otišao na pet nedelja u Australiju, u javnost je procurio prinčev telefonski razgovor s Kamilom Parker Bouls pre leta. Dajana je kasnije u dokumentarcu izjavila kako joj je to slomilo srce.

foto: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Priča kaže sledeće: Dajana je htela da bude s Čarlsom od kad ga je prvi put ugledala, još dok je bio s njenom sestom, ali tadašnji princ je od početka bio siguran da ona nije ona koju želi. Ipak, njegov otac, pokojni princ Filip ga je naterao da oženi njome.

Čarls je navodno ispričao nekolicini prijatelja kako je princ Filip izvršio pritisak na njega dok je još bio s Dajanom. Rekao mu je: 'Ne možeš da vučeš mladu devojku za sobom kao na povocu. Tek joj je 19 godina. Novine pišu kako će ona biti nova kraljica. Moraš da se odlučiš i postaviš! Ili ćeš s njom raskinuti vezu ili ćete se venčati', stoji u knjizi "Prince Philip Revealed: A Man of His Century".

foto: PA Archive/Press Association Images / PA Images / Profimedia

Očev ultimatum navodno je urodio plodom. "Čarls se bojao svog oca i verovatno je pomislio: 'U redu, oženiću se njom ako je to ono što želiš'", objašnjeno je u knjizi koja je otkrila još jedan nepoznati detalj o Dajani koji je šokirao njene fanove. Navodno su Dajanini prijatelji smatrali da bi Dajani bilo bolje da je u vezi s princom Endruom, 11 godina mlađim bratom princa Čarlsa, koji je zbog pedofilskog skandala ostao bez svih titula i povlastica.

"Mislili su da bi joj s Endru bilo zabavnije. On je njenih godina i nije toliko ozbiljan kao Čarls. Međutim, Dajanu nije zanimao Endru već Čarls. I to od ranih mladalačkih godina. Naime, Dajana je odmalena bila povezana s kraljevskom porodicom. Njen otac radio je dugi niz godina kao pomoćni sluga na dvoru", stoji u pomenutoj knjizi.

foto: EPA-EFE/WILL OLIVER

Čarls je javno priznao da je Dajanu varao sa sadašnjom suprugom Kamilom, i to na televiziji, pokušavajući da se opravda izgovorm da je njihov brak bio "nepopravljivo slomljen". Naime, Čarls i Dakana su u vreme prikazivanja Čarlsovog priznanja već dve godine bili razdvojeni. Uprkos tome, budući britanski kralj smatrao se glavnim krivcem za raspad braka s omiljenom princezom.

Ipak, nisu baš svi delili isto mišljenje. Alen Piters, jedan od bivših časnika kraljevskog obezbeđenja para tvrdi da nije Čarls taj koji je prvi prekršio bračne zavete.

Navodno, pre nego je naslednik britanske krune obnovio svoju vezu s Kamilom, s kojom je ljubovao u mladosti, saznao je da je Dajana njega prva prevarila. Piters tvrdi da je imala aferu s telohraniteljem Berijem Manakijem, o kojoj je navodno upravo Piters obavestio princa Čarlsa.

foto: Profimedia

"Popularno je mišljenje da je princ od Velsa bio prvi koji je zastranio u njihovom braku, a to definitivno nije bio slučaj. Prva je to učinila princeza. On se gospođi Parker Bouls vratio tek nakon što je saznao za njenu aferu s Manakijem", rekao je Piters za CNN.

Pitersove tvrdnje poklapaju se s tvrdnjama koje je autor Džonatan Dimblebi naveo u Čarlsovoj autorizovanoj biografiji koja je objavljena 1994, a u kojoj navodi da su Čarls i Kamila svoju vezu obnovili tek 1986. Alan Piters tvrdi da mu je sama Dajana priznala da je "u nekakvom odnosu" s Manakijem.

"Počeo sam da primećujem da se ona neobično ponaša kad god smo u njegovoj blizini, pa sam odlučio da porazgovaram s njom o tome. Prvo je to 20 minuta odlučno poricala, ali onda mi je rekla tačno što se događa - da je ona s Manakijem u nekakvom odnosu", priča Piters.

foto: Profimedia, EPA / Vickie Flores

Kamila i Čarls su se upoznali na polo utakmici i zaljubili, ali njihova veza se brzo završila. Biografkinja Peni Džunor otkrila je da je zapravo Kamila bila zaljubljena u bivšeg supruga Endrua pre nego je upoznala Čarlsa, ali on je flertovao i zabavljao se s drugim devojkama, od kojih su neke bile i njene prijateljice.

"Kad su je upoznali s princem i on je mislio da je prilično posebna, odlučila je da nauči Endrua, koji je mutio s princezom Anom, Čarlsovom sestrom, lekciju. Zbog toga je imala kratku romansu s Čarlsom", otkrila je Džunor. Čarls se zaljubio u Kamilu, ali ona je uskoro raskinula s njim. Kako tvrdi biografkinja, Endru je raskinuo s princezom Anom i Kamila mu je dala novu priliku. Venčali su se 4. jula 1973, a među uzvanicima su bile princeza Ana i njena majka, kraljica Elizabeta II.

foto: Dan Kitwood / PA Images / Profimedia

Čarls i Kamila nisu mogli dugo da se klone jedno drugog pa su, uprkos tome što su oboje bili venčani s drugima, nastavili svoju vezu. Dajana je toga bila svesna i dolazila je u sukobe s Kamilom, a u legendarnom intervjuu iz 1995. rekla je da je u njenom braku troje ljudi.

Dajana se s Kamilom jednom prilikom i suočila, rekavši joj da sve zna.

"Znam šta se događa između tebe i Čarlsa, samo hoću da to znaš", rekla joj je Dajana tad.

"Imaš sve što si ikad htela. Svi muškarci sveta zaljubljeni su u tebe i imaš dvoje predivne dece, šta još hoćeš", pitala ju je Kamila.

foto: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Želim svog muža", odbrusila joj je Dajana.

Čarls se navodno jako naljutio kad je saznao za taj razgovor, a Dajana je priznala da je zbog toga plakala kao nikad ranije.

Na vezu Čarlsa i Kamile definitivno je uticala tragična smrt princeze od Velsa. Pokojna kraljica Elizabeta u početku nije bila sklona Kamili, te je čak odbila da prisustvuje Čarlsovom pedesetom rođendanu ako Kamila bude tamo. Trebalo joj je vremena da malo omekša prema svojoj budućoj snaji, pa su Čarls i Kamila zajednički život započeli tek 2003.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Budući da je Kamila bila upamćena kao ljubavnica s kojom je Čarls varao omiljenu princezu Dajanu, najava njihove veridbe nije bila baš dobro prihvaćena u britanskoj javnosti. Ipak, venčali su se u aprilu 2005, samo dva meseca nakon objave veridbe. Radilo se o civilnoj ceremoniji, a kum im je bio princ Vilijam. Venčanju je prisustvovao Kamilin bivši suprug, ali ne i kraljica i princ Filip.

Kraljica je tek sedam godina kasnije Kamili dodelila prvu kraljevsku titulu, a nakon proslave 10. godišnjice braka Kamila se pridružila celoj kraljevskoj porodici na balkonu Bakingemske palate.

Inače, Kamila nakon venčanja nije, zbog poštovanja prema princezi Dajani, koristila titulu princeze od Velsa, iako je zakonski imala to pravo. Elizabeta joj je pre smrti dozvolila da koristi njenu titulu kako Čarls ne bi bio prvi vladar u britanskoj istoriji kojem supruga nije kraljica.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

03:11 KRALJ ČARLS DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Nova šansa za saradnju sa Britanijom ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU!