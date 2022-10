ZAHTEVAO BIZARNE INTIMNE ODNOSE, IMAO ČUDAN FETIŠ: Progovorila Prislijeva poslednja LJUBAVNICA! Otkrila njegove POSLEDNJE REČI

Foto: Printscreen YouTube, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Džindžer Alden je poznata u javnosti kao poslednja ljubav Elvisa Prislija, ali i kao "žena koja nije uspela da ga spase". Tako su je bar karakterisali njegovi fanovi nakon što se pojavila vest da ga je ona poslednja videla živog.

Džindžer Alden i Elvis Pirsli verili su se posle samo nekoliko meseci veze. Iako nisu dugo bili zajedno, njihova romansa bila je ispunjena strašću. Posle samo dva meseca zajedničkog života, Elvis ju je pitao: "Da li bi volela da se useliš?" Ali je ona odbila, piše britanski "Ekspres".

foto: Profimedia

"Da promenim adresu u Grejslendu, a da se prethodno nisam udala, to je što je za mene tada bilo neprikladno. Potičem iz prilično konzervativne porodice. Moje sestre i ja smo odgajane da verujemo da sa nekim počneš zajednički život tek nakon što se venčaš sa njim. Nadajući se da će razumeti, pogledala sam ga u oči i nervozno rekla: 'Elvise, to jednostavno nije moj način'. Na sreću, Elvis je to prihvatio. Nasmejao se i rekao: 'Dobro, poštujem te zbog toga'", napisala je Džindžer u memoarima.

Džindžer je ostala u kući svojih roditelja, koja se nalazila odmah iza ugla pored Elvisove vile, u Grejslendu. Ali nije ni sanjala da će, samo nekoliko meseci kasnije, kralja popa naći mrtvog, sklupčanog na podu kupatila.

foto: Profimedia

Zabavljao se prvo sa njenom sestrom, zahvaljujući njemu obogatila se cela porodica

Elvis je zaprosio Džindžer 26 .januara 1977. godine i ona je pristala. Imala je 20, a on 42 godine.

Intrigantan detalj iz njihove priče je činjenica da se kralj popa najpre zabavljao sa sestrom svoje ljubavnice, koja ga je i upoznala sa Džindžer. Da stvari budu još zanimljivije, nova ljubav Elvisa Prislija bila je verena kada je on počeo da joj se udvara. Na nagovor svoje majke, raskinula je veridbu i počela romansu sa legendarnim pevačem.

Elvis je Džindžer obasipao skupim poklonima, ali i njenu porodicu. Automobili, nakit vredan milione dolara... Nije štedeo na poklonima. Planirao je i da budućoj tašti kupi vilu, ali se nažalost dogodila tragedija - preminuo je 16. avgusta 1977. godine u Grejslendu.

foto: Printscreen YouTube

Džindžer Arden je tek ove godine dala prvi intervju o Elvisu Prisliju. Kasnije je više puta pričala o njihovom odnosu.

Kralj popa je imao bizaran fetiš

U tom intervjuu Džindžer je otkrila kako je izgledo njihov prvi intiman čin. Prema njenim rečima, on nije skidao veš, a ni svu odeću sa sebe. Smatrao je da partneri ne treba da vide jedan drugog golog pre venčanja. I na taj bizaran način, bio je intiman sa verenicom. Nakon odnosa joj je poklonio sat i ogrlicu sa dijamantima.

"Znala sam da ga volim i da ne mogu da zamislim život bez njega. Izgledalo mi je kao da ga znam mnogo duže nego samo nekoliko meseci. Verovala sam da sam pronašla svoju srodnu dušu. Naša veza je bila toliko intenzivna....", rekla je i opisala njihovu veridbu odnosno njegovu reakciju kada je pristala da se uda za njega:

foto: Profimedia

"Moja ruka se tresla kada me je odveo u spavaću sobu. Podigao je moju šaku, pogledao prsten i samo rekao: 'O, čoveče!'".

Poslednje reči Elvisa Prislija

Prisli se borio sa porocima. Zavistan od narkotika i alkohola, fizički i psihički je zlostavljao Džindžer. Bio je opsesivno ljubomoran, a u napadima besa pucao bi na televizor i telefon oružjem koje je skrivao po kući.

Želela je da ga ostavi, ali nije imala snage za to, rekla je. Kako je otkrila, Elvis Prisli se borio i sa prejedanjem, a sve obroke donosili su mu u krevet.

"Idem u kupatilo da čitam", bile su njegove poslednje reči koje je rekao... Džindžer Alden.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

04:21 ZARAĐUJE 80.000 DOLARA MESEČNO, A ALIMENTACIJU PLAĆA 150 EVRA! Kebina ljubavnica razvezala jezik: On je bruka i sramota