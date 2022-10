DECENIJAMA SKRIVANA TAJNA FILMA RAMBO ISPLIVALA NA POVRŠINU: Stalone priznao da je JEDVA PREŽIVEO snimanje kultnog ostvarenja!

Holivudski glumac Silvester Stalone podelio je pre nekoliko godina anegdotu sa snimanja legendarnog filma “Rambo”, koji danas proslavlja 40 godina od premijere.

Stalone, koji je bio glavna zvezda i koautor scenarija, priznao je da njegov prepoznatljivi kostim uopšte nije bio uključen u scenario, već je završio u filmu samo zato što je glumcu na setu bilo hladno.

- Ovo ne zna mnogo ljudi, ali u severnoj Kanadi je bilo tek nešto iznad nule i ja nisam bio spreman za to. Zadivljujuće je bilo što sam usred šume pronašao zarđala kolica koja su tamo bila više od 30 godina, a ispod njih se nalazio taj istrunuli komad platna. Uzeo sam nož, isekao rupu i pretvorio ga u pončo, što me je zaista spaslo velike hladnoće i ledene kiše - napisao je glumac i napomenuo da to nije bilo u scenariju.

"First Blood", kod nas preveden samo kao "Rambo", imao je budžet od 15.000.000 dolara. Ipak, uprkos tome, Stalone u divljini je sam sebi napravio pončo. Osim toga, taj pončo postao je svojevrsni zaštitni znak akcionog junaka koji se, doduše, većinu vremena pojavljuje golog torza.

Taj isti pončo kasnije je na aukciji prodat za 60.000 dolara.

