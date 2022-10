ONA ZNA ŠTA HOĆE I KAKO SE TOGA DOČEPATI! Rudan oštro o Pišek: Nikad nije bila žrtva, ne treba je ni žaliti ni braniti

Hrvatska književnica Vedrana Rudan govorila je u današnjem intervjuu za Kurir o feministkinjama, njihovoj borbi za ženska prava, ali i o slučaju voditeljke Nikoline Pišek.

Upitana kako doživljava to što je feministkinje ne vole, imajući u vidu i to da često kritikuju njene stavove, te da se tako nedavno - nakon što je bila oštra prema onome što je zadesilo Pišekovu posle smrtni njenog supruga - našla i na udaru brojnih komentara na društvenim mrežama, Rudan je rekla:

- Nisam na mrežama tako da pojma nemam što se tamo dešava. "Feministkinje" me "ne vole"? Zašto bi me voljele? Ne volim ni ja njih, ako su vaše "feministkinje" poput naših. Alapače opsjednute sobom koje su uvijek spremne pomoći "siroticama" koje to nisu. Nikolina Pišek nikad nije bila žrtva. Ona je hrabro nešto što zna što hoće i kako se toga dočepati. Nju ne treba ni žaliti ni braniti.

Gdje su bile i gdje su vaše "feministkinje" kad se trebalo suditi vašim "uglednim" zlostavljačima i silovateljima? Mislim na one odvratne političare. Jesu li demonstrirale, prozivale suce i sutkinje? "Nevini" dvojac, zapravo dvojica odvratnih mužjaka, dobili su podršku medija i institucija. Feministice bi trebale biti žene koje se bore za ženska i ljudska prava. Ne preko portala. Sviđaju mi se ove žene koje su zbog vaše najnovije silovateljske zvijezde izašle na beogradske ulice. Te su žene na pravom putu. Treba pokazati stav i bijes. I učiniti sve da se pomogne prebijenim i silovanim ženama koje nemoćne i siromašne same sebi ne mogu pomoći. Nisu sve žene žrtve. Ima i dobrih glumica.

