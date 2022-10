SA OCEM RATUJE UVEK KADA SE NAĐU U OVOJ SITUACIJI: Naslednik Lazara Ristovskog o TATI, razvodu roditelja i o odnosu sa DANICOM!

Snimanje nove domaće serije "Tunel", reditelja Petra Ristovskog u produkciji Telekom Srbija i Zillion, završeno je pre nekoliko dana.

Sve epizode ove psihološke drame u deset epizoda, inspirisane su realnim događajima i prikazuju uzbudljive i opasne situacije u kojima se nalaze pripadnici policijskih i antiterorističkih jedinica i njihovih pregovaračkih odeljenja.

Kroz napete situacije i pregovaranje sa opasnim počiniocima i teroristima, gledaoce će voditi Minja Peković i Jovan Belobrković, u ulogama glavnih likova, Nevene Gavran i Miloša Petrovića, članova stalne pregovaračke grupe.

Jednu od uloga mladi reditelj poverio je i svom ocu Lazaru Risotvskom, koji se ovog puta našao u dvostrukoj ulozi, kao producent i glumac. Petar je otkrio kako se slažu na setu i čija je poslednja kada dođe do nesuglasica.

- Lazar i ja kad radimo smo u ratu, a čim se ugase kamere smo u ljubavi. Uvek su tu pitanja "Zašto to mora ovako? Šta sad ne valja?". Kako je stariji tanji je sa živcima i onda ne može puno puta da ponavlja, ali šta da radim, mene to ne zanima. Inače sam takav kad radim, a njega to posebno nervira, jer je to takva situacija u kojoj ne može da ode, već mora da ostane u prostoriji - objasnio je Petar.

Glumačkoj ekipi pridružila se i Danica Raistovski, koja je kako kaže Petar, sušta suprotnost Lazaru.

- Danica još uvek ima živaca. Kao i svaka majka, za svoje dete bi sve učinila. Sa njom je lakše raditi i iskreno mislim da je to obostrano - rekao je reditelj.

Posle 42 godine zajedničkog života, dramski umetnici Lazar Ristovski (69) i Danica Ristovski (66) odlučili su početkom godine da stave tačku na svoj brak. A kako je njihov naslednik otkrio i dalje su u dobrim odnosima.

- Njih dvoje nisu imali zajedničkih scena, tako da se nisu ni sreli na snimanju. Žive jedan civilizovan život, bez obzira na taj razvod. Sve funkcioniše normalno, kao i pre. Brat i ja smo već odrasli, tako da tu nema nikakvih problema - zaključio je Petar.

Pored Lazara i Danice Ristovski u epizodnim ulogama pojavljivaće se veliki broj poznatih glumaca kao što su Zoran Cvijanović, Nebojša Dugalić, Miloš Timotijević, Sergej Trifunović, Miloš Ðorđević, Branislav Lečić, Dragan Boža Marjanović, Tamara Ćustić, kao i Teodora Ristovski.

Publika će imati priliku da seriju pogleda premijerno na Superstaru početkom sledeće godine.

