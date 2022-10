OVAKO JUTJUBERI PRIVLAČE PAŽNJU, RUŽA RUPIĆ REKLA U ČEMU JE PROBLEM! Postoji razlika između Jutjuba i medija, OVU PUBLIKU CILJAJU

Nova vrsta sakupljanja pregleda, neumesnim šala, nadzire platformu Jutjub. Otac dve jutjuberke oglasio se da su one nestale, da bi se to ispostavilo kao neistina. Nakon toga, mladi influenser je prepao fanove da je pretučen i da leži u zavojima, doduše, i to se ispostavilo kao obmana.

Termin za ovo je "prank", sa tim da više nije neke obične forme, već ima u cilju da prikupi preglede i fanove putem neke vrste sažaljenja i da se bez granica njegovi akteri usude da odu u brutalnost i ekstremizam kako bi u gledaocima probudio neku vrstu emocije.

Ruža Rupić, pevačica, gostovala je kod Ivana Gajića u emisiji "Puls Srbije" i rekla zbog čega ovaj fenomen ima teži teg od njegove prvobitne namere:

- To je problem Jutjuba i medija realnog života. Klincima će biti zanimljivo da vide takav naslov, sa prenkom. Ali ako to ubaciš u medije, to ima drugu težinu i jačinu. Klincima je to zanimljivo, kao i one igrice u kojima se ubijaju. Janko je snimao kako je oblio kuću tolet papirom, i to je klincima bilo interesantno, posle je snimao reakciju mame koja se šokirala - rekla je pevačica.

