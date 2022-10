NEBOJŠA DUGALIĆ IMA 5 DECE, A NEKA OD NJIHOVIH IMENA NIKAD NISTE ČULI: Imaju JAKU SIMBOLIKU, a ćerka nosi ime BOŽANSKOG ZNAČENJA

Glumac Nebojša Dugalić svojevremeno je iznenadio domaću publiku kada se obnažio u seriji "Žigosani u reketu".

Iako su reakcije na vrele scene bile raznovrsne i burne, glumac kaže da se na njih nikad ne obazire.

- Nisam čovek koji mnogo izlazi na ulicu, tako da nisam neko ko stigne da prati reagovanja. Pre me treba zatvarati nego puštati. U principu se ne bavim mnogo reakcijama, drago mi je ako se neko radovao u tome što sam ja sa nekim podelio. Od tih nekih ličnih utisaka kako neko izgleda, u glumi to zaista nije bitno. To je nažalost tako da fizički izgled dolazi do izražaja. Najbitnije je da se napravi lik i zanimljiv karakter i da mi odajemo utisak onoga koga mi glumimo. Nekad je za neke uloge dobro ne izgledati dobro, za neke uloge je dobro deformisati svoj osnovni izgled. Opet, sve zavisi od toga šta igramo – rekao je Dugalić jednom prilikom za SuperTV.

Dugalić ipak ističe da je mu je supruga Dragana jedini kritičar.

- Moja supruga je koleginica, ali ujedno i kritičar. Uvek mi kaže šta i kako gde može bolje da se uradi. Dopada joj se uglavnom ovo što sam radio u poslednje vreme poput „Državnog službenika“, „Žigosanih u reketu“. Bitno je da budemo raznovrsni u svojim ulogama kako ne bismo dosadili sami sebi – iskreno je govorio glumac.

Nebojša sa svojom suprugom Draganom ima petoro dece - Janu, Bogdana, Vidana, Kalina i Ilinu.

- Svako ima svoj put, tu ne pomažu ni saveti ni upozorenja. Umetnošću ljudi treba da se bave samo ako poseduju izuzetne darove. Posao je zaista neizvestan, mnogo toga zavisi od slučaja, sreće, od toga kako će se sklopiti okolnosti. Prosto je prilično stresno biti glumac kod nas, kad prethodnih godina nije bilo dovoljno snimanja. Nemam strahove kao roditelj, trudim se da nemam strah kada su putevi moje dece u pitanju. Trudim se da prepoznam šta je ono za šta imaju najviše strasti i interesovanje. Bitno je da imamo dobar odnos sa decom i da imaju odnos poverenja sa nama. Tada se deci otvaraju srce i duša da prihvate sve roditeljske savete – zaključuje glumac.

Inače, neobična imena dece Nebojše Dugalića imaju jaku simboliku. Ime Vidan simbolizuje svetlost, Kalin, kao i ženško ime Kalina, nastalo je prema nazivu biljke kalina, dok je Ilina ženska verzija imena Ilija koje ima božansko značenje i u prenesenom značenju znači "onaj koji je Božiji izaslanik".

