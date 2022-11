RAZVOD I POMIRENJE U MESEC DANA: Stalone otkrio zašto se VRATIO SUPRUZI! Zbog JEDNE STVARI je shvatio da ipak ne želi rastanak!

Silvester Stalone odlučio je da progovori o razvodu i pomirenju sa suprugom Dženifer Flavin za manje od mesec dana. Glumac je otkrio da mu je razlaz od supruge "otvorio oči".

"U meni su se odjednom probudile emocije prema onome što je vrednije od svega, a to je ljubav prema mojoj porodici. To je važnije i od moje karijere, iako sam na teži način naučio lekciju", otvorio je glumac dušu za The Sunday Times.

Zvezda "Rokija" i "Ramba" govorila je i o tome koliko žali što je zbog karijere bio odsutan kao otac dodavši da pokušava više da se uključi u živote svoje dece. Stalone ima tri ćerke s Dženifer Flavin: Sistin, Skarlet i Sofiju Stalone.

"Sada stalno pitam svoje ćerke kako su provele dan. Jedna mi je jednom rekla da je razmišljala o meni. Nikad pre to od njih nisam čuo. No, kada ćerka zna da ti je stalo do nje, biće tu za tebe čitav život", ispričao je Stalone.

Njegov najstariji sin Sejdž, iz prvog braka, preminuo je od srčanog udara 2012. godine, kada je imao 36 godina. Sina Serdžoa, koji ima autizam, nastojao je da zaštiti od medija.

Podsetimo, Silvester Stalone i njegova supruga Dženifer Flavin nakratko su se rastali u avgustu nakon 25 godina braka. Flavin je u to vreme rekla da je tužna što podnosi zahtev za razvod od Stalonea i da nameravaju da ostanu u prijateljskim odnosima. Zatim se par pomirio samo mesec dana kasnije. Američki mediji pisali su da je par odlučio da se ponovo sastane kod kuće, gde su razgovarali i uspeli da reše nesuglasice.

(Kurir.rs)

Bonus video:

