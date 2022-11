ODRASTAO U SEKTI, NEVINOST IZGUBIO U ČETVRTOJ GODINI: Slavni glumac bratu IZDAHNUO NA RUKAMA nasred ulice! Grčio se i mučio

Foto: New Line Cinema / AFP / Profimedia

Zvali su ga novim Džejmsom Dinom i pre nego što je vest o njegovoj tragičnoj smrti portesla Holivud. Iza njegovog skulpturalno lepog lica oduvek se krilo nešto mračno, divlje. Preterano osetljiv, a istovremeno beskompromisan, River Finiks (1970–1993) zračio je šarmom otpadnika koji nikada do kraja nije prihvatio svoje mesto u svetu.

“Život koji živim nisam odabrao; on je odabrao mene. Ponekad moram đavolski da se borim kako bih održao glavu iznad vode”, govorio je glumac.

Tu je bitku, nažalost, izgubio. Njegova kratka životna staza završila se na prljavom pločniku Sunset Stripa, gde je umro bacakajući se poput ribe na suvom, prekriven sopstvenom povraćkom. Svet je napustio 31. oktobra 1993. godine, isti dan kad i filmski mag Federiko Felini. Vest da je nepušač, antialkoholičar i borac za prava životinja umro od kombinacije nekoliko vrsta droga došla je kao veliki šok… Svima, osim onima koji su znali s kakvim je demonima od malih nogu bio prisilijen da se bori.

Zvezda je postao u nežnim tinejdžerskim godinama, da bi sa sedamnaest bio nominovan za Oskara. U to vreme, mediji su pisali o čudu od deteta, glumcu koji sa ogromnom sugestivnošću portretira dekadentne, buntovne likove. Malo se tada znalo o njegovom detinjstvu, koje je bilo sve samo ne idilično.

Bio je najstarije dete sekretarice Arlin Danec i stolara Džona Botoma, neobičnog para koji je, krajem šezdesetih godina prošlog veka, odbacio konvencije i pridružio se hipijevskoj komuni. Bez obzira na to što nisu imali ni dolara u džepu, Arlin i Džon nastavili su da “štancuju” decu kao na traci i daju im egzotična imena. Nakon Rivera (Reka), na svet su došle devojčice Rejn (Kiša), Liberti (Sloboda) i Samer (Leto) i dečak Hoakin Lif (List). Mozga raskvašenog svakodnevnim konzumiranjem marihuane, roditelji deci nisu davali lekove, već su ih liječili travama i “pažnjom”, a nisu im pružili ni formalno obrazovanje.

Kad je River imao dve godine, njegovi roditelji pridružili su se sekti “Božja deca”, te su, kao misionari, širili njeno učenje po zemljama Srednje i Južne Amerike. Džon je stekao poverenje začetnika kulta Dejvida Berga: proglašen je “nadbiskupom od Venecuele”, gde je porodica pokušavala da se skrasi. Kako su selidbe bile česte, a zarada bedna (pohlepni Berg “muzao” je svoje sledbenike), River i Rejn pomagali su roditeljima u deljenjem letaka i pevajući na ulicama Karakasa.

Nakon što je Berg razotkriven kao vešt manipulator opsednut seksom s maloletnicima, porodica napušta sektu i prikuplja novac za povratak na Floridu. Sredstva su sporo pristizala, pa su se kao slepi putnici ukrcali na jedan teretni brod, koji ih je vratio u domovinu. Novi početak obeležili su prezimenom koje simbolizuje ponovno rađanje – Finiks. Šteta je, međutim, već bila načinjena, piše Povijest.hr

“'Božja deca' nemaju pravo na to ime, jer uništavaju ljudske živote. Berg je propovedao nesputanu seksualnost, pa sam vrlo rano morao da se upustim u nešto što uopšte nisam shvatao. Nevinost sam izgubio u četvrtoj godini, što me toliko traumatizovalo da sam živeo u samonametnutom celibatu sve do petnaestog rođendana”, ispričao je glumac nedugo pre smrti. “Ne samo da imam traume iz detinjstva – čitavo moje detinjstvo jedna je velika trauma!”.

Slavni River mrzeo je popularnost i sve što ona sa sobom nosi, međutim, s druge strane, priželjkivao je da je iskoristi za nešto dobro. U većini intervjua je isticao koliko je važno govoriti o zaštiti životne sredine, biti aktivan na tom polju, o vegetarijanstvu… Trudio se da ostavi dobar pečat, kako god da mu se za to ukazala prilika.

Riverova nekadašnja devojka, Samanta Matis, prošle godine se u ispovesti za The Guardian prisetila njegove smrti nasred ulice, kojoj je i sama svedočila.

Kobnog 31. oktobra 1993, Samanta, Hoakin i njegova sestra Rejn uputili su se u jedan klub u Los Anđelesu. Tadašnja devojka objasnila je kako je mislila da će njih dvoje samo ostaviti tu, ali ispostavilo se da je River dogovorio da idu na svirku.

- Znala sam da nešto nije u redu, takav me je neki osećaj obuzeo. Nisam videla da se neko drogira, ali on je bio pod dejstvom nečega, u to sam bila sigurna - prisećala se ona.

- Četrdeset i pet minuta kasnije bio je mrtav - zaplakala je.

River je, tvrdi Samanta, uvek bio spreman da pomogne, ali za njega su „važila druga pravila”.

- Kad je trebalo njemu da se pomogne, nije bilo nikoga! Koliko ja znam, nije se drogirao dok smo bili u vezi… Ali, tada sam bila baš mlada. Ipak, nekoliko dana pre njegove smrti, shvatila sam da se sa njim nešto događa. Ništa nisam videla, ali mislim da ga je ubio heroin. Uzeo je tek u klubu, te noći… - nastavila je da se seća, pa ispričala kako je, kad se vratila iz toaleta, shvatila da su njega i još jednog muškarca izbacili iz kluba.

Kad je izašla na ulicu, zatekla je svog dečka kako leži u grčevima.

- Vikala sam na drugog muškarca, pitala šta je uzeo, na šta mi je odgovorio „da ga ostavim na miru, jer mu kvarim užitak”.

Tražeći pomoć, utrčala je u klub, gde je naletela na njegovog brata i sestru. Tada je devetnaestogodišnji Hoakin pozvao Hitnu pomoć. Poziv preplašenog, mlađeg Finiksa, kasnije je bio pušten na svim radio-stanicama.

- Ima napade, molim vas, požurite… On umire - pričao je kroz suze, međutim, dok je pomoć stigla, River je već izdahnuo.

U dokumentima, kao uzrok smrti navedeno je da je glumac preminuo jer se predozirao kokainom i heroinom.

