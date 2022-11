ZBOG JEZIVOG OBIČAJA IZ VRANJA SAM OSTAVILA VERENIKA: Beograđanka doživela TRAUMU, pa otkazala VENČANJE, a za sve je kriv SVEKAR

Jedna Beograđanka se svojevremeno susrela sa starim srpskim običajem koji je davno iskorenjen, a koji je mladama predstavljao najveću noćnu moru.

Ako ste ikada čuli za običaj pod nazivom "snohačenje", onda ste verovatno upućeni da je taj jeziv običaj bio najtraumatičniji za svaku mladu. On je ostao još od Južnih Slovena i predstavljao je seksualni odnos između svekra i snaje, a to bi se dešavalo kada je sin odsutan ili nema seksualno iskustvo.

Ovaj bizarni običaj je naročito bio rasprostranjen u Pomoravlju, a detaljno je opisan i u delu "Nečista krv" Bore Stankovića. Naime, kada bi se maloletni mladić oženio starijom, odraslom ženom, u tom slučaju bi otac obavljao bračnu dužnost.

Nažalost, zbog toga su se često rađala i deca iz odnosa između svekra i snaje. Ipak, jedna Beograđanka, koja je želela da ostane anonimna, otkrila je da se sa ovim običajem suočila 2018. godine, zbog čega je ostavila svog verenika.

"Moja i porodica mog verenika su se godinama družile, a tako smo se i upoznali. On je živeo u Vranju, a ja u Beogradu i kupila me je pažnja koju mi je posvećivao preko poruka. Viđali smo se dva puta mesečno jer zbog poslovnih obaveza nismo uspevali drugačije. Posle godinu dana, on je odlučio da se preseli u Beograd i ubrzo smo započeli zajednički život", započela je svoju priču Beograđanka, prenosi Mondo.

"Nisam mogla da mu nađem nijednu manu, osim onih sitnih i svakodnevnih, koje su potpuno zanemarljive i koje ne utiču na naš odnos. Bila sam srećna što sam po prvi put u životu osetila da je to čovek za kog mogu i želim da se udam, da je to čovek sa kojim treba da gradim porodicu. Nikada neću zaboraviti trenutak kada me je zaprosio. Okupio je sve moje prijatelje, naše porodice i činilo se da nam ništa ne može stati na put. Pričali smo otvoreno o venčanju, gde bi se i kako odigralo i uglavnom smo u svemu delili isto mišljenje", rekla je Beograđanka.

Svom vereniku je priznala da poštuje tradiciju i srpske običaje, ali da nije neko ko bi striktno to poštovao. Ipak, tada je usledio neočekivani obrt.

"Kada sam mu spomenula da je naša tradicija lepa, ali da bih ja volela da imamo malo modernije venčanje, on se zabezeknuo. Dok sam ja u sebi razmišljala da je njegova reakcija preterana, on se toliko uozbiljio i tražio mi da popričamo. Rečima ne mogu da vam objasnim da je to bio trenutak u kom mi se ceo svet srušio", rekla je Beograđanka i objasnila:

"Objasnio mi je da je u njegovom kraju nekada vladao običaj da svekar spava sa snajom. Kako sam osetila kuda vodi ta rečenica, tako je srce krenulo jako da lupa, u sekundi sam se preznojila. Rekao mi je da taj običaj maltene iskorenjen, ali da ga njegova porodica i dalje praktikuje i da on želi da ispoštuje tradiciju. U bukvalnom prevodu, objasnio mi je da kad god je on odsutan, svekar ima pravo da ima intiman odnos sa mnom. Rasplakala sam se i zgrozila! Nikada u svom životu nisam čula za tako nešto", rekla je Beograđanka.

Kako kaže, svom vereniku je najviše zamerila to što joj nikada ranije nije spomenuo tako nešto.

"Kako je moguće da tek posle par godina saznam za takav jeziv, bizaran i bolestan običaj? Kako je moguće da mi nikada ranije nije rekao da ću morati da ispoštujem tako nešto, a ne onda kada je kasno, kada mi se ceo svet srušio? Rekla sam mu da apsolutno nikada neću pristati na to, da neće postojati mogućnost zbog koje bih mogla da uradim tako nešto. U roku od deset dana sam našla novi stan i razišli smo se. Najviše me je pogodilo to što sam shvatila da bi njemu skroz bilo u redu da spavam sa njegovim ocem", završila je Beograđanka svoju ispovest.

