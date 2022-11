DA LI JE SLOBA RADANOVIĆ TERAO ŽENU DA TRENIRA DOK JE TRUDNA? Odgonetnuo temu o BRATU I SESTRI: Oni su mi kao rođeni!

Sloba Radanović je u Beogradu održao uspešan nastup, a neposredno pred početak, on se osvrnuo na priče o trudnoj supruzi i temi koju retko ko zna, a to su njegovi brat i sestra.

Voditelj "Pulsa Srbije", Ivan Gajić, lično je prisustvovao nastupu, gde je dobio odgovore na aktuelne teme.

foto: Kurir televizija

Sloba je najpre komentarisao da je njegova žena samovoljno krenula u teretanu dok je u drugom stanju:

- Nisam je ja terao, ja sam krenu, pa je ona krenula sa mnom, prijalo joj.

foto: Kurir televizija

Odmah zatim se osvrnuo na pitanje da li će raditi istim tempom i kad dobije dete, na šta je pevač dao kratak odgovor:

- To dete mora da jede od nečeg, naći ću vremena da spojim i jedno i drugo.

Pevač dosad nije pričao da ima brata, doduše, on je takve tvrdnje demantovao:

- To je neistina, ja sam uvek pričao da imam brata i sestru. Oni su uvek bili moja podrška, ja sam ponosan na moju porodicu, imam i izbačene slike na Instagramu sa njima. To su mi brat i sestra po ocu, ali oni su meni kao rođeni, to je ista krv.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:17 SLOBA RADANOVIĆ POKRENUO UNOSAN BIZNIS, IMA SAMO DA BROJI PARE! Otkrio da li nastavlja muzičku karijeru SPOMENULA SE I KIJA KOCKAR