ON JE NJENA MARIONETA, PLAĆA SVE NJENE HIROVE: Isplivala istina o braku Dženifer Lopez i Bena Afleka! Pevačica MALTRETIRA glumca?!

Prošla su oko tri i po meseca od venčanja Dženifer Lopez i Bena Afleka, a čini se da se sve vreme trude da njihov brak opstane.

Par je snimljen ovog vikenda u kupovini u kalifornijskom gradu Kulver Sitiju i s njima je bio Dženiferin sin Maksimilijan (14). Prvo su kupovali namirnice u prodavnici, a potom su svratili po nove igrice. Na kraju su se počastili kafom i krofnama.

Dok je Bena sve to razveselilo i nije skidao osmeh s lica, Dženifer je izgledala neraspoloženo i ljutito. Mnogima je to privuklo pažnju jer je ranije uvek on bio smrknut.

foto: Stoianov / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Američki mediji su se nedavno raspisali o braku pevačice i glumca tvrdeći da ona "vuče sve konce kao da je Ben njena lutka". "Svi, uključujući Bena, znali su šta bi venčanje s Dženifer značilo, ali teško je verovati da je on 100 odsto srećan kad je tako vidno nespretan i izgubljenog pogleda", rekao je izvor za magazin Heat.

Istakao je da Aflek zasad prihvata svoju ulogu kao što su to činili i drugi muškarci s kojima je Lopez bila u vezi. No objasnio je kako njegov brat Kejsi Aflek i prijatelj Met Dejmon čekaju da "dođe pameti".

"Ljudi poput Meta Dejmona i njegovog brata Kejsija odmahuju glavama i nadaju se da će se izvući iz toga. Jadnik izgleda kao da će svaki čas briznuti u plač", ispričao je izvor.

foto: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kaže i kako je Ben postao poput robota kojim Dženifer upravlja.

"Ona ih smatra superzvezdanim parom svoje generacije, ako ne i svih vremena, pa dolaze u paketu. Međutim, ljudi bliski Benu su zabrinuti za njega. Ona mu govori kako da se oblači, jede, vežba, kako da živi ceo život", pojasnio je.

Američki mediji su ranije pisali i da Dženifer kažnjava Bena za greške u prošlosti. Par se prvi put verio 2002, ali su raskinuli uoči venčanja jer je Ben uhvaćen u izlasku u striptiz klub, posle čega se zabavljao s nekim devojkama u prijateljevoj kući.

foto: Profimedia

"On je poput njenog ličnog bankovnog računa. Plaća za njihove privatne letove, odmore, hotele, luksuzne poklone i fine večere kada izađu u restorane", rekao je izvor za Radar Online.

"Limuzine takođe idu na njegov račun i uvek kupuje sve njene stvari. To je prilično ironično jer on ima dosta manje bogatstvo od nje. Međutim, svestan je da plaća emocionalni kao i finansijski dug", dodao je. Imovina pevačice se procenjuje na 400 miliona dolara, a glumčeva na 150 miliona dolara.

"Nije potpuno zaboravila ili mu sasvim oprostila, pa je ovo podsetnik za njega da njegovo ponašanje košta", istakao je izvor blizak paru.

foto: Profimedia

Ipak, zanimljivo je da pevačici ne smeta što se Ben nije odrekao ružne navike, pušenja, od čega je pokušala da ga odvikne bivša supruga Dženifer Garner. U emisiji kod Opre Vinfri se 2008. hvalio da se odrekao cigareta. Objasnio je da kod hipnotičara sedneš na stolicu i on pije vodu i priča ti da je nikotin zlo.

"Odjednom si pomisliš: 'Glupo je što sam to radio sve ove godine. Moja poslednja cigareta bila je 10. novembra 2005. godine. Osećam veliku razliku u svom zdravlju sada kada ne pušim. Osećam se kao da sam u boljoj formi nego pre pet godina", istakao je Ben.

foto: Profimedia

Navodno ga je na to podstakla njegova tadašnja supruga Dženifer Garner, kojoj je smetala njegova navika zbog dece i to što je stalno smrdeo na cigarete.

Ipak, s vremenom se vratio staroj navici, što nije neobično za bivše zavisnike. Naime, on se kroz godine borio sa zavisnošću od alkohola i bio je više puta na odvikavanjima.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:28 Dženifer Lopez i Ben Aflek se ponovo verili: Latino diva lepe vesti podelila na Tviteru