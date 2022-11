POVRAĆAO JE 10 PUTA DNEVNO, PA ZAGRIZAO HLEB I OSTAO BEZ ZUBA: Glumac prolazio kroz PAKAO u životu i svi su mu se SMEJALI!

Tokom proteklih par godina Metju Peri, glumac koji se proslavio zahvaljujući kultnoj seriji "Prijatelji", borio se sa različitim porocima koji su potpuno uništavali njegov život.

Detalje je odlučio da otkrije u novoj knjizi "Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing", u kojoj je, izmeđuostalog, progovorio o zavisnosti od tableta i alkohola, ali i otkrio kako je izgledala veza sa Džulijom Roberts, sve o odnos sa prijateljima iz serije, a čak je u udario na Kijanu Rivsa za kojeg je izjavio da"ne zna zašto je on živ, a druga velika imena su umrla".

Kako Peri piše, on je počeo da više konzumira alkohol kada se sa 24 pridružio ekipi "Prijatelja". Tri godine kasnije doživeo je nesreću kada je vozio džez-ski, nakon čega mu je prepisan vikodin. Međutim, glumac je veoma brzo počeo da se oslanja isključivo na lek, i veoma brzo se "navukao".

Tada je prvi put bio na odvikavanju - koje je trajalo nepunih mesec dana. Ipak, nije mu mnogo pomoglo. Već do 2001. pio je po litar votke na dan uz oko 50 vikodina, a povraćao je i po 10 puta. Nekad i više.

- Kad bi mi došla policija na vrata sa rečima: "Budeš li pio, odvešćemo te u zatvor", prosto bih počeo da se pakujem, na licu mesta - pisao je on.

On se osvrnuo i na činjenicu da su ga zavisnost i alkohol koštali zuba, koje je doradio malo pre okupljanja "Prijatelja". Naime, on je svojevremeno zagrizao parče hleba sa puterom od kikirikija i ostao bez zuba. A dok nije otišao kod zubara, nosio ih je u vrećici u džepu pantalona. Međutim, vilicu je odlučio da "zameni" malo pre povratka na velike ekrane.

Nakon okupljanja "Prijatelja" mreže su preplavili tvitovi zabrinutih fanova koji su primetili da se glumac veoma čudno ponašao, a pojedinci su ga prozivali i da "ima osmeh boje lavaboa", aludirajući na veštačke zube koje je pokazao dok se smejao.

Poredili su ga čak i sa čuvenom scenom u kojoj Ros (Dejvid Švimer" ide na sastanak izbeljenih zuba i bukvalno sija u mraku.

Ono što posredi je to da je morao da sredi vilicu, jer mu zbog krunica i faseta dikcija nije bila najbolja. Međutim, tada je sve uverio da je "čist" i da se pridržava svih pravila, kao i da redovno ide na sastanke kako se ne bi vratio starom poroku.

