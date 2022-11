UNUK ELVISA PRISLIJA IZVRŠIO SAMOUBISTVO! Obdukcijom u njegovom telu pronašli ALKOHOL I KOKAIN: Ostavio 3 sestre i majku!

Elvis Prisli i njegova supruga Prisila imali su samo jednu ćerku, Lizu Meri, koja je na svet donela četvoro dece.

Dve najmlađe unuke Elvisa Prislija su bliznakinje, koje već imaju 14 godina. Njihovu porodicu je pogodila ogromna tragedija. Muzičarev najstariji unuk, Benjamin, izvršio je samoubistvo. Imao je problema sa depresijom i drogama.

Bliznakinje Harper i Finli Lokvud rođene su 2008. kao ćerke Lize Mari Prisli i Majkla Lokvuda dve godine nakon braka. Njihov brak nije opstao, razveli su se 2016. godine.

Harper i Finli su slične svojoj majci Lizi Mari. U komentarima, korisnici interneta ih često u šali nazivaju trojkama.

Devojčice su rođene u Kaliforniji, ali su odrasle u Velikoj Britaniji. Ubrzo nakon rođenja, one i Liza Mari preselili su se u London. Harper i Finli su pošli u školu relativno kasno jer su rano detinjstvo proveli kod kuće sa majkom.

U junu 2022, Harper i Finli su se pojavile u javnosti sa bakom Prisilom Prisli, sestrom Rajli Keo i mamom Lizom Mari Prisli na crvenom tepihu . Povod za to bila je ceremonija koja je održana u Holivudu pre premijere filma "Elvis". Bio je to jedinstven događaj, jer su tri generacije žena iz slavne porodice ostavile svoje otiske šaka u cementu u čast Elvisa.

Elvisove unuke su jedna drugoj polusestre. Liza Mari Prisli je tokom braka sa svojim prvim mužem, muzičarem Denijem Kiou, rodila dvoje najstarije dece: sina Benjamina i ćerku Rajli. Par je bio u braku samo šest godina krajem 1980-ih i početkom 1990-ih.

U intervjuu za časopis Healthi Living iz 2014. godine, Liza Mari je govorila o svom iskustvu podizanja četvoro dece.

Svoju decu okružujem sa puno ljubavi i veoma sam zaštitnički nastrojena prema njima. Oni su moj prioritet. Do njih mi je stalo najviše na svetu. Trudim se da moja deca budu blizu mene i da budu srećna i zdrava. Stariji vole mlađe i pomažu mi oko njih. Svi smo jedni drugima najbolji prijatelji. Ja sam im prijatelj, ali i majka.

Kao što vidite, Lisa Marie se fokusira na porodični život. Takođe je doživela mnoge traume povezane sa njim. Kada je Elvis Prisli umro, imala je samo devet godina. Gubitak oca ju je teško pogodio.

U julu 2020. godine, jedini sin Lize Mari Prisli, Bendžamin, izvršio je samoubistvo. Ubio se u 27. godini, a bio je muzičar, baš kao i njegov deda. Na njegov 28. rođendan, Liza Mari je u žalosti objavila fotografiju na svom Instagramu uz dirljivo priznanje.

- Moj lepi, lepi anđele, obožavala sam zemlju po kojoj si hodao, a sada obožavam tvoje prisustvo na nebu. Moje srce i duša su otišli ​​sa tobom. To što te nemam izaziva bol od gušenja svaki dan, svakog trenutka. Molim te sačekaj me dušo i drži me za ruku dok ja štitim i odgajam tvoje male sestre i podržavam Rajli.

Benjamin Keough je sahranjen na imanju Grejslend. Nakon što je otkrivena obdukcija, ispostavilo se da je muzičar u krvi imao alkohola i kokaina. Preslijev unuk je bio depresivan .U prošlosti je pokušao da sebi oduzme život.

